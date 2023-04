Tierischer Umzug: Vier neue Hirsche im Klövensteen

Im Wildgehege Klövensteen gibt es vier neue Tiere. Allerdings nur vorübergehend. Denn das Damwild aus Nienstedten braucht ein neues Zuhause, da der Hirschpark umgebaut wird. Die vier Damhirsche bleiben im Wildgehege Klövensteen, bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind.

In dem dortigen Gehege müssen unter anderem die Futterstelle und das Futterhaus umgebaut werden. Letzteres bekommt auch ein neues Reetdach. Außerdem steht die Herstellung einer dem Tierschutz entsprechenden Infrastruktur des Geheges an. Diese sorgt unter anderem dafür, dass Besuchende die Tiere nicht mehr füttern können. Vorgesehen ist darüber hinaus eine artgerechte Trinkwasserversorgung vor Ort. Erst wenn die Arbeiten abgeschlossen und letztlich auch die Vorgaben nach dem Tierschutzgesetzes erfüllt sind, können die Damhirsche in den Hirschpark zurückkehren.

Während ihr altes Zuhause renoviert wird, werden die Damhirsche nun im Wildgehege beheimatet. Die vier Tiere leben nun vorerst mit dem dortigen Rotwild zusammen. Besuchende können sie von der Aussichtsplattform am Sandmoorweg aus beobachten.