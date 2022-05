Flughafen hat neuen Auftrieb – Fünf Tipps für Ihre Reise

Für die nächsten Wochen rechnet Hamburg Airport mit vollen Terminals – denn die Norddeutschen zieht es wieder in die Ferne. Nach den pandemiebedingten Reiseeinschränkungen der vergangenen zwei Jahre ist der Nachholbedarf groß. An den stärksten Reisetagen sind zirka 170 Starts und 170 Landungen geplant. Fluggäste sollten sich gut vorbereiten, mindestens zwei Stunden vorher am Flughafen eintreffen sowie Online- und Automatenservices zum schnellen Einchecken nutzen.

In den nächsten Wochen rechnet der Hamburger Flughafen mit mehr als 260.000 an- und abreisenden Passagieren pro Woche. Das ist die höchste Passagierzahl seit Beginn der Corona-Pandemie. Schon seit Wochen steigt die Nachfrage spürbar. Im April reisten im Wochendurchschnitt bereits rund 62 Prozent der Passagiere von 2019 ab Hamburg Airport. In den nächsten Wochen steigt der Wert voraussichtlich erstmals wieder über 70 Prozent im Vergleich zu 2019. Das Jahr 2019 war ein besonders erfolgreiches für den Flughafen, mit 17,3 Millionen Fluggästen.

Passagieranstieg bringt Herausforderungen mit sich

Alle Partner am Flughafen haben sich auf diesen sprunghaften Anstieg gut vorbereitet. „Doch wie zum Beispiel in der Gastronomie bleiben die Personalsuche und die Personalplanung weiterhin herausfordernd. Und auch für viele Passagiere wird es die erste Flugreise seit mehr als zwei Jahren sein. Wir empfehlen daher allen Fluggästen, deutlich mehr Zeit als üblich einzuplanen und sich mit unseren fünf Reisetipps gut vorzubereiten.“ Sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburger Flughafen.

Fünf Reisetipps



1. Vor der Reise: Richtig packen und möglichst wenig Handgepäck

Die Reisevorbereitungen starten bereits beim Packen: Um Zeit an der Sicherheitskontrolle zu sparen, sollten Fluggäste möglichst wenig Handgepäck mit in den Flieger nehmen. Vor allem Elektrogeräte und Flüssigkeiten, die nicht dringend im Flugzeug benötigt werden, sollten im Koffer verstaut werden. Flüssigkeiten über 100 ml sind im Handgepäck generell verboten. Flüssigkeiten in Behältnissen bis 100 ml müssen in einem transparenten 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden. Was Passagiere beim Packen ihres Handgepäcks beachten müssen, ist in einem Erklärvideo zusammengefasst. Weitere Informationen: Handgepäck im Flugzeug – Hamburg Airport (hamburg-airport.de)

Vorbereitung ist alles

2. Am Vortag: Kofferaufgabe und Check-in schon am Vorabend

Wer am Abreisetag noch entspannter reisen möchte, kann sein Gepäck bei Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines und Condor schon am Vorabend abgeben. Der Vorabend Check-in gilt für alle Flüge mit Abflug am darauffolgenden Tag bzw. bei Eurowings für alle Flüge bis 12 Uhr am Folgetag. Diesen Service können Sie direkt am Flughafenschalter und bei einigen Fluggesellschaften auch an den Gepäckautomaten im Terminal 2 nutzen. Gegen Vorlage ihres Flugtickets und Lichtbildausweises erhalten Fluggäste ihre Bordkarte und können direkt ihren Koffer aufgeben. Weitere Infos unter Check-in – Hamburg Airport (hamburg-airport.de).

Bringen Sie mehr Zeit mit

3. Am Abreisetag: Mindestens 2 Stunden vor Abflug am Flughafen sein

Alle Passagiere sollten deutlich mehr Zeit als üblich einplanen und mindestens zwei Stunden vor Abflug am Airport eintreffen. Die Reisenden werden gebeten, nur maximal eine Begleitperson mit in die Terminalbereiche zu nehmen und sich nach Möglichkeit bereits außerhalb der Terminals zu verabschieden.

Sparen Sie Zeit beim Check-in

4. Am Flughafen: Automaten für Gepäck und Check-in nutzen

Bei vielen Fluggesellschaften steht der mobile Check-in sowie die Check-in- und Gepäck-Automaten bereit. Die Automaten finden Sie in Terminal 1 und 2. Wer nicht online einchecken möchte, kann seine Bordkarte am Check-in-Automaten selbst ausdrucken. Auch das Gepäck kann bei vielen Fluggesellschaften selbstständig am Self-Bag-Drop-Automaten aufgegeben werden. Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie Erklärfilm für die Self-Services: Check-in – Hamburg Airport (hamburg-airport.de).

So geht es flotter bei der Kontrolle

5. An der Kontrolle: Accessoires ablegen, Flüssigkeiten griffbereit

Bei der Sicherheitskontrolle können Sie Wartezeiten reduzieren. Dafür müssen Sie sich nur etwas vorbereiten: Vor der Gepäck-Aufgabe lohnt sich ein letzter Blick ins Handgepäck, ob Flüssigkeiten über 100 ml vorschriftsmäßig im Koffer verstaut sind. Größere Elektrogeräte sowie 1-Literbeutel mit Flüssigkeiten sollten griffbereit sein und separat in die Kontrollwannen gelegt werden. Kurz vor der Kontrolle sind Mäntel, Uhren, Gürtel und Schmuck abzulegen.

Internetseite bietet wichtige Hinweise

Damit Passagiere und Besucher schon vor der Anreise zum Flughafen gut informiert sind, beantwortet Hamburg Airport die wichtigsten Fragen zum entspannten Start in den Urlaub. Wer mit dem Auto anreist, sollte die bequeme Online-Reservierung für seinen Parkplatz nutzen und von Vorteilen profitieren.