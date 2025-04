Hafenfähren – Blankenese zurück im Hadag-Netz

Ab dem 1. April verkehrt die Linie 65 wieder regelmäßig zwischen dem Fähranleger am Treppenviertel und Finkenwerder. Damit gibt es hier erstmals seit 20 Jahren wieder eine Direktverbindung zwischen beiden Elbseiten.

Hafenfähren für Blankenese – Der Sommerfahrplan 2025

Mit dem Start des Sommerfahrplans nimmt die neue Verbindung erstmals am kommenden Samstag den Betrieb auf. Die Fähre pendelt dann stündlich zwischen 10 und 20 Uhr quer über die Elbe. Für Ausflügler und Pendler bedeutet das auch eine erleichterte Anbindung an die Hamburger Innenstadt. Die Fähren der Linie 65 bringen einen dann stündlich vom Elbstrand an die Landungsbrücken.

Expresslinie 66 nun doppelt so häufig

Auch in Bezug auf die anderen Fährverbindungen baut die Hadag ihr Angebot deutlich aus. So verkehrt die Expresslinie 66 nun doppelt so häufig wie bisher: Sie verbindet Landungsbrücken und Finkenwerder ohne Zwischenstopp. Ab sofort fahren die Fähren dieser Linie zwischen 13 und 21 Uhr im 40-Minuten-Takt.

Hafenfähren der Linie 64 werden erweitert

Auch die Linie 64 fährt jetzt häufiger: Ab dem 5. April verkehrt sie am Wochenende alle 15 statt wie bisher 30 Minuten. Außerdem wird mit dem Sommerfahrplan der Betrieb verlängert – Statt bis 22 Uhr fahren die 64er-Fähren neuerdings bis Mitternacht.

20 Jahre keine Fähre – Hintergrund

Vor rund zwei Jahrzehnten war der Linienverkehr zwischen Landungsbrücken und Blankenese eingestellt worden. Laut Wirtschaftsbehörde war damals ein ganzjähriger Linienbetrieb nicht mehr rentabel: Besonders westlich von Finkenwerder habe die Verbindung vor allem touristischen Charakter. Auch ein Beschluss zur Wiederaufnahme, den die Bezirksversammlung 2014 verabschiedete, änderte nichts an dieser 20-jährigen Zwangspause.

Zudem gab es in den letzten Jahren Probleme mit der Fährverbindung zwischen Blankenese und Cranz. Diese Strecke war von Verschlickung betroffen, insbesondere nach der Insolvenz der Pella-Sietas-Werft im Jahr 2021, wodurch das Mühlenberger Loch und die Este nicht mehr regelmäßig ausgebaggert wurden. Dies führte dazu, dass die Wasserstraße verschlickte und die Fähren nicht mehr zuverlässig fahren konnten.