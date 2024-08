MSC spendet 50.000 Euro an „Duckdalben“

Bei einem Besuch im internationalen Seemannsclub Duckdalben Mitte Juli sagte Nils Kahn, Deutschland-Chef der MSC Mediterranean Shipping Company, eine Spende in Höhe von 50.000 Euro für den zur Deutschen Seemannsmission gehörenden Club zu. Im Gespräch mit Jörn Hille, Leiter von Duckdalben, besiegelten beide die neue Partnerschaft und Spende mit hanseatischem Handschlag. Nils Kahn sagte: „Uns liegt die Weiterentwicklung des Hamburger Hafens am Herzen, dazu gehört auch der Duckdalben. Die Deutsche Seemannsmission übernimmt eine wichtige Rolle als Anlaufstelle und Seelsorge für Seeleute aus der ganzen Welt. Sowohl der Hafen als auch der Club sind Teil der DNA von Hamburg.“

Als gebürtiger Hamburger und Leiter des Deutschland-Geschäfts von MSC kennt Nils Kahn den Hafen und den Club gut. Das inhabergeführte Familienunternehmen mit Sitz in Genf ist die weltweit größte Containerreederei. „Einer unserer wichtigsten Unternehmenswerte ist es, Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Menschen im Allgemeinen zu übernehmen. Zudem fuhr unser Gründer als junger Mann selbst zur See. Deshalb passt die Unterstützung der Arbeit der Deutschen Seemannsmission im Duckdalben hervorragend zu MSC“, so Kahn.

Jörn Hille: „Wir freuen uns, wenn ein Welt-Unternehmen wie MSC auch an der Kaikante die unterstützt, die die Lieferketten in Händen halten und so zum Welthandel beitragen. Ein Teil der sozialen Arbeit, den unsere Mitarbeitenden für Seeleute leisten, wäre ohne private Spenden wie die von MSC nicht denkbar.“

www.duckdalben.de