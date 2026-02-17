Neuer Vorstand im Museumshafen Oevelgönne

Zukünftiger Vorsitzender in Oevelgönne ist Henning Wellner, der seit zehn Jahren Eigner des kleinen Ostseekutters „Silvia“ ist. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Birgit Aumann und Frank Herzig gewählt. Jens Pruszynski übernimmt das Amt des Schatzmeisters.

Birgit Aumann organisiert seit zwei Jahren die Teilnahme des Museumshafens im Rahmen des Hamburger Hafengeburtstags, Frank Herzig ist Schiffseigener des ehem. Zollbootes „Ellerholz“ im Museumshafen und Jens Pruszynski betreut seit 2017 die vereinseigene Dampfbarkasse „Otto Lauffer“ des Vereins.

Zu den bisherigen Vorständen: Heino Schlichting wird nach langjährigem Engagement als Vorsitzender und Heidi Freese als Schatzmeisterin aus ihren Ämtern verabschiedet. Beide wurden für ihre hervorragende ehrenamtliche Arbeit mit großem Beifall und herzlichem Dank aus dem Amt entlassen. Zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden, Dr. Lisa Kempe, konnten unter ihrer Führung bedeutende Förderprojekte realisiert werden, darunter die Sanierung des Feuerschiffs ELBE 3 (Baujahr 1888) und der Neubau des Besucherzentrums „LIEGER“ im Museumshafen. Zudem fielen in ihre Amtszeit auch die herausfordernden Pandemiejahre, in denen sie dem Verein Stabilität und Kontinuität gaben.

Der neue Vorstand bedankt sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz und blickt erwartungsvoll auf die kommende Amtszeit. Er wird die erfolgreiche Arbeit fortsetzen und den Museumshafen Oevelgönne e.V. weiter stärken sowie das kulturelle Erbe des Hafens aktiv fördern.

Auch interessant