Musik-Tipp: All Time Low nach fünfjähriger Pause zurück

„Everybody knows there´s a party at the end of the world!“ – Und eine Party wird es bestimmt, wenn All Time Low nach über fünf Jahren endlich wieder Konzerte in Deutschland geben. Aber nicht wirklich am Ende der Welt, sondern in der Fabrik steigt die Party am Samstag, 4. März.

Mix aus alt und neu

Auch für Fans der ersten Stunde lohnt sich das Konzert. Denn das Quartett hat die brandneue Single „Modern Love“ im Gepäck. Zudem das nicht mehr ganz so brandneue Album „Wake Up, Sunshine“. Aber das ist zumindest Live noch neu, denn es erschien pünktlich zu Start der Pandemie 2020 und brachte immerhin gute Laune im Lockdown.

Seit ihrer Bandgründung im Jahr 2003 in Baltimore, haben All Time Low acht Alben veröffentlicht. Die vier haben mehrfach die ganze Welt betourt und mit ihrem positiven Pop-Punk millionenfach Fans gewonnen. In ihrer Diskografie finden sich zahlreiche Hits, die gute Laune verbreiten. Live entfalten sie aber ihre eigentliche Wirkung. Denn die Band um Sänger und Gitarristen Alex Gaskarth gilt als erstklassige Liveband, die mühelos den Spagat zwischen gewaltiger Energie und hymnenhaften Chören hinbekommt.

All Time Low zurück auf der Bühne

Die letzten Deutschlandkonzerte von All Time Low liegen mittlerweile mehr als fünf Jahre zurück, nun wird diese lange Pause aber endlich beendet. Mit vier Shows in München, Berlin, Köln und Hamburg meldet sich das Quartett zurück und Fans dürfen sich auf einen langen Backkatalog aller Hits sowie Songs des letzten Albums „Wake Up, Sunshine“ freuen.

Das Konzert ist bereits ausverkauft. Los geht’s um 20 Uhr, der Einlass beginnt eine Stunde vorher. Als Support ist die englische Singer-Songwriterin Lauran Hibberd mit dabei.