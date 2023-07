Sommerferienprogramm mit dem Klönschnack

Mit dem sonoren Klang eines Gongs startet das Sommerferienprogramm des Klönschnack in der Ferienzeit– online und in Blankenese. Katrin Delorme („Yokati“) lädt Hamburger Yoga-Fans zu morgendlichen Video-Sessions ein – sanfte Übungen, mit Wellnessfaktor und heilender Wirkung. Insgesamt 20 kurze Einheiten stehen ab dem 13. Juli täglich online auf www.kloenschnack.de bereit.

Sie haben sogar zusätzlich die Gelegenheit, Yokati live per Online-Stream oder in begrenzter Teilnehmerzahl sogar auf dem Süllberg kennenzulernen. Denn Yokati kommt mit ihrem Kurs „Kundalini Global Yoga & pranayama“ am Sonntag, 23. Juli, vormittags von 10 bis 11.30 Uhr nach Blankenese und lädt hier zur Gong-Meditation ein. Nach „cooler“ Musik wird erst 30 Minuten Atemtechnik praktiziert, gefolgt von 45 Minuten Kundalini Global Yoga. Dann darf man sich hinlegen und beim Gongbath tief entspannen.

Der Kurs dauert etwa 90 Minuten und kostet 20 Euro. Ein Filmteam zeichnet das Event auf und sendet es zugleich live online. 20 Teilnehmer, die auf dem Süllberg dabei sein dürfen, werden per Zufall aus allen Buchungen ermittelt. Anmeldung für den Online-Stream (ggf. Süllberg live) bitte über die Website oder per Mail an info@yokati.me. Sie erhalten eine Bestätigung und Zahlungsinformationen, spätestens einen Tag vor der Veranstaltung zudem einen Link zur Teilnahme.

Einsendeschluss ist Freitag, 20. Juli. Bitte geben Sie an, ob Sie Interesse an dem Live-Kurs auf dem Süllberg haben, womit Sie an der Auslosung teilnehmen. Alle Live-Teilnehmer kriegen eine Benachrichtigung. Mit Ihrer Anmeldung geben Sie zudem das Einverständnis, auf der Yoga-Veranstaltung gegebenenfalls beiläufig gefilmt zu werden.

Blankeneser Fußballsommer

In den diesjährigen Sommerferien dominiert auch der Fußball: Am 20. Juli beginnt in Australien und Neuseeland die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, am 28. Juli starten der Hamburger SV und der FC St. Pauli in die Zweitliga-Saison und am 18. August beginnt die Bundesliga. Und schon einen Tag später steht nach dem Auf-stieg der HSV-Frauen der Start der 2. Bundesliga neu im Fokus.

Auf www.kloenschnack.de können Sie insbesondere die Frauenfußball-WM ab dem 20. Juli in einer Nachrichten-Show mit Bundesliga-Profi Pia-Sophie Wolter als Moderatorin verfolgen. Pia begrüßt täglich viele prominente Gäste und kann hoffentlich zum Finale in Sydney die deutsche Beteiligung vermelden.

Noch viel dichter dran sind Sie aber in der „Linde“: Dorthin lädt der Klönschnack am 6. und im Falle der deutschen Finalteilnahme auch am 20. August zu Live-Talks mit Fußball-Legenden und einem sonntäglichen Vormittags-Frühschoppen ein. Mehr Informationen folgen noch mit der nächsten Klönschnack-Ausgabe.

Platz fürs Sommerferienprogramm sichern

Merken Sie sich die beiden sonntäglichen Termine (6. und 20. August von etwa 10.30 bis 13 Uhr) gern vor oder reservieren Sie sicherheitshalber die jeweils begrenzten 50 Plätze jetzt schon per Mail über backoffice@copa-medien.de. Sie erhalten rechtzeitig eine Bestätigung, Veranstaltungs- und Zahlungsinformationen. Kostenpunkt: 10 Euro Eintritt zuzüglich 29 Euro für freie Getränke und eine Currywurst mit Pommes oder 39 Euro für freie Getränke und ein Hähnchen Thai Curry mit Reis und Salat.