Karstenstraße – Spielplatz erstrahlt in neuem Glanz

Der sanierte Spielplatz an der Karstenstraße steht kurz vor der feierlichen Eröffnung. Mitte Februar könnte es schon so weit sein. Mehr als ein Jahr dauerte es, die maroden Spielgeräte zu entfernen und das neue Konzept neben der Gorch-Fock-Schule umzusetzen. Unvorhergesehene Mängel an den Spielgeräten verzögerten die Eröffnung zusätzlich. Nun erstrahlt das Gelände in neuem Glanz – rund ein halbes Jahr später als geplant. Für Kinder aller Altersgruppen stehen drei neue Spiellandschaften bereit. Dazwischen laden Bänke zum Verweilen ein. „Wir sind zuversichtlich, dass der Spielplatz in wenigen Wochen offiziell eröffnet werden kann“, so ein Sprecher des Bezirksamts Altona.

Kinder halfen bei der Planung an der Karstenstraße

An der Planung durften sich die Kinder der nahegelegenen Gorch-Fock-Schule Blankenese beteiligen. Die Planerinnen des Spielplatzes und die Verantwortlichen des Bezirks befragten die Schulkinder hierfür, was sie sich von einem Spielplatz wünschen. Nach einer genauen Abwägung – was ist haltbar, machbar und bezahlbar – steht das neugestaltete Spielgelände bald voll zur Verfügung.