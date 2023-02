Iserbrook: S-Bahnstation wird modernisiert

Am 20. Februar begann die Vorbereitung zur Modernisierung der S-Bahnstation Iserbrook. Die Hauptbauarbeiten sind für die Osterferien im April geplant. Dann gilt es, die Bauwerke und das Bahnsteigdach zu sanieren. Außerdem werden die Bahnsteigkanten neu gebaut und mit verbessertem Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen ausgestattet. Ebenso werden die Entwässerung am Bahnsteig und die Zugangstreppe erneuert.

Laut DB liegt der Fokus auf der Beleuchtung der Station. Eine nachhaltige Beleuchtung ersetzt das bestehende System, berichtet der Verkehrsbetrieb. Für einen barrierefreien Zugang wird der Fußweg zwischen der Straße Hasenhöhe und der Sülldorfer Landstraße erneuert. Zur Neugestaltung gehört auch der Einbau „zeitgemäßer“ Sitzgelegenheiten, eine neue Werbeanlage sowie ein „24/7 Snackautomaten“, so die DB.

Kosten und Beeinträchtigungen

Die Arbeiten finden vorwiegend nachts statt, um die Einschränkungen für den Zugverkehr so gering wie möglich zu halten. Ganz ohne Einschränkungen wird der Umbau allerdings nicht bleiben, so die Deutsche Bahn. Die S-Bahn Hamburg will ihre Kundinnen und Kunden über Fahrplanänderungen rechtzeitig informieren. Die abschließenden Arbeiten erfolgen im Juni. Die Deutsche Bahn und die Stadt Hamburg investieren rund 4,8 Millionen Euro in die Modernisierung.