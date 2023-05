Rosskastanie im Hirschpark muss gefällt werden

Die betroffene Rosskastanie steht auf Höhe der Hirschparktreppe und hat einen Stammumfang von rund drei Meter. Bei Kontrollen wurde festgestellt, dass der Baum vom sogenannten Brandkrustenpilz befallen ist. Diese Art ist ein stark holzzersetzender Pilz. Er löst bei befallenen Bäumen eine Moderfäule am Fuß des Stamms aus. Durch die Fäule verlieren jene Bäume erheblich an Festigkeit und sind im fortgeschrittenen Stadium des Befalls nicht mehr standsicher. Starkwinde könnten sie etwa zum Umstürzen bringen.

Die Rosskastanie soll bis spätestens 4. Juni gefällt werden. Eine Nachpflanzung ist vorgesehen. Dies teilte das Bezirksamt Altona mit. Der Befall mit dieser Pilzart sei bei Laubbäumen recht häufig, so das Bezirksamt weiter.

Rund 700 Hektar Grünanlagen werden regelmäßig auf Gesundheit geprüft

Die Abteilung Stadtgrün des Bezirksamts Altona führt regelmäßig Kontrollen an den Bäumen des Bezirks durch, um die Wegesicherheit zu gewährleisten. In die Verantwortung der Abteilung Stadtgrün Altona fallen 700 Hektar Grünanlagen. Auch der Hirschpark zählt hierzu.

Im Hirschpark sind viele Bäume zu sehen, deren Innenleben scheinbar „fehlt“. Sie sind nahezu hol. Hier wurden an vielen Stellen bereits Streben zum sicheren Erhalt in die Bäume eingefügt. In manchen Fällen würden solche Maßnahmen nicht ausreichen, um den Baum ausreichend zu stabilisieren. So auch im Fall der nun zu fällenden Rosskastanie.