Weihnachtsbasar: Tradition, Handwerk und Leckereien

Wenn der Duft von Tannengrün, Glühwein und frisch gekochter Erbsensuppe durch Osdorf zieht, ist es wieder so weit: Der beliebte Weihnachtsbasar der Jugendfeuerwehr Osdorf öffnet seine Türen. Am Sonntag, 23. November, von 12 bis 16 Uhr, verwandelt sich das Feuerwehrhaus am Blomkamp 11 erneut in einen festlich geschmückten Treffpunkt für alle, die sich auf die Adventszeit einstimmen möchten.

Bereits zum 18. Mal laden die jungen Feuerwehrleute, Mitglieder und Eltern zum gemütlichen Stöbern, Schlemmen und Klönen ein. Mit viel Liebe zum Detail laufen die Vorbereitungen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Basteln, werken und dekorieren stehen auf der Tagesordnung. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine große Auswahl an handgemachtem Weihnachtsschmuck, Adventskränzen und kleinen Geschenkideen freuen – perfekt für die vorweihnachtliche Dekoration oder als Mitbringsel.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben der Erbsensuppe aus der Gulaschkanone erwarten die Gäste Snacks, Glühwein, Kakao und – je nach Wetter – Stockbrot am offenen Feuer. Eine Feuertonne sorgt dabei für Wärme und Wintermarkt-Atmosphäre.

Organisiert wird der Weihnachtsbasar vom Förderverein der Jugendfeuerwehr Osdorf „Osdorfer Wittkittel e.V.“ gemeinsam mit der engagierten Jugendfeuerwehr. Die Veranstaltenden unterstützen mit dem Erlös die Jugendarbeit der Feuerwehr.