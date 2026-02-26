Im März zeigt das Metropolis Kino Hamburg in Kooperation mit den Sinus Hospizen Othmarschen und Barmbek den Dokumentarfilm „Der Tod ist ein Arschloch“. Der Film nähert sich einem Thema, das uns alle betrifft – direkt, klug und ohne Beschönigung. Im Anschluss laden wir zu einem Gespräch mit dem Regisseur Michael Schwarz und dem Produzenten Alexander Griesser (per Zoom live zugeschaltet) ein. Ein Austausch über das, was der Film auslöst, über Perspektiven auf Abschied und darüber, wie wir als Gesellschaft über das Lebensende sprechen.

Worum geht es in dem Film?

Die Filmemacher Michael Schwarz und Produzent Alexander Griesser begleiten ein Berliner Bestattungsinstitut rund um den wohl unkonventionellsten Bestatter Deutschlands: Eric Wrede. Zwischen Krematorien, Wohnzimmern voller Erinnerungen und intensiven Gesprächen mit Angehörigen entsteht ein ebenso berührendes wie schonungslos ehrliches Porträt. Der Film zeigt den Tod nicht als abstraktes Schreckgespenst, sondern als Teil unserer Wirklichkeit – nahbar, konkret, menschlich.

Mit Witz, Wärme und Empathie fragt der Film: Warum verdrängen wir das Unvermeidliche so konsequent – und was würde geschehen, wenn wir den Tod wieder in unser Leben ließen? Eric Wrede und sein Team öffnen Türen zu einem anderen Umgang mit Abschied, Schmerz und Erinnerung. Mal provokant, mal leise, immer respektvoll – und dabei überraschend lebensbejahend. „Der Tod ist ein Arschloch“ ist kein trockener Dokumentarfilm. Es ist eine Ode an die Feier des Lebens, die mit dem Tod nicht endet. Radikal ehrlich. Erfrischend anders. Matthias Bähr, Geschäftsführer Hospiz Sinus Othmarschen sagt: „Gerade als Hospiz erleben wir täglich, wie wichtig es ist, offen über das Lebensende zu sprechen. Dieser Film schafft einen Zugang jenseits von Pathos und Tabu“.

Sonntagsmatinée im Metropolis-Kino

Filmvorführung mit anschließender Diskussion mit dem Regisseur Michael Schwarz und dem Produzenten Alexander Griesser (sind per Zoom zugeschaltet) sowie Matthias Bähr, Geschäftsführer und Hospizleitung Hospiz Sinus Othmarschen, moderiert von Manja Malz, Kinemathek Hamburg.

Wann: 08.03.2026, 12 – 14.30 Uhr

Wo: Metropolis-Kino, Kleine Theaterstraße 10

U Gänsemarkt / U Stephansplatz / S Jungfernstieg

Eintritt: 9 € / 6 € für Mitglieder in der Kinemathek Hamburg. Tickets sind online oder an der Kinokasse erhältlich.

Mehr Infos gibt es hier.