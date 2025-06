Wochenlange Vorbereitungen endeten einmal mehr in einem unvergesslichen Abend: Bei sommerlichem Wetter verwandelte sich der Süllberg wieder in eine stimmungsvolle Location. Rund 1.100 Gäste feierten mit uns ein kleines Jubiläum – die 10. KLÖNSCHNACK Sommernacht.

Wie in riesiges Familientreffen

Politikerinnen und Politiker, Kaufleute aus den verschiedensten Branchen, Kulturschaffende, neue Freunde und jahrelange Wegbegleiterinnen und -begleiter folgten der Einladung. Reden gab es außer einer Begrüßung durch Klaus Schümann keine, denn „wer redet, erfährt nichts!“

So wirkte der Abend am Ende wie ein riesiges Familientreffen. Das Fazit lautete: interessante Gespräche, das gesellige Miteinander stand im Mittelpunkt des zwanglosen Abends.

Fotos: Beate Zoellner/Carsten Genz

Dankeschön!

Das Angebot konnte sich sehen lassen. Namhafte Firmen, bekannte Köche und engagierte Unternehmen zeigten Flagge und machten den Abend möglich.

Und weil es nicht so einfach ist, mal eben 1.100 Gäste mit Leckereien aller Art und Getränke in bunter Vielfalt zu bieten, fanden sich hilfreiche und engagierte Unternehmen, um selbst gestellte Aufgaben zu lösen. Alle zusammen haben die legendäre Sommernacht auf die Beine gestellt. Allen Partnerinnen und Partnern, Sponsorinnen und Sponsoren, Förderern und Unterstützern der 10. Klönschnack Sommernacht sei hiermit an dieser Stelle in verschärfter Form gedankt.