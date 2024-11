Dachstuhlbrand in Othmarschen – 92-Jährige verletzt

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr gegen 3.20 Uhr in die Gottorpstraße in Othmarschen gerufen. Mehrere Anrufer meldeten Flammen in einer Villa.

Zur Ursache des Brandes gibt es noch keine näheren Informationen. // Foto: raquel raclette auf Unsplash (Symbolbild)