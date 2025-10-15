Der neue Othmarscher Adventskalender kommt bald

Der Erlös der Adventskalender geht wie in den Vorjahren an KIDS Hamburg e. V. (Kompetenz- und Infozentrum Down-Syndrom), an die am Malwettbewerb teilnehmenden Schulen sowie an die Kinder-, Jugend- und Behindertenarbeit der Christuskirche Othmarschen.

Sponsoren aus ganz Hamburg

Hinter den 24 Türchen verbergen sich wieder zahlreiche Überraschungen. Gestiftet wurden sie von Sponsoren aus ganz Hamburg sowie von Einzelhändlern, Kulturbetrieben und Gastronomen in und um Othmarschen (Waitzstraße, Beseler Platz, Liebermannstraße, Beselerstraße und weitere).

So kam der Adventskalender zu seinem Aussehen

Zu gewinnen gibt es Hotelaufenthalte, Kino- und Theaterkarten, Einkaufsgutscheine, Gesundes für Körper und Geist, Barkassenfahrten, Sachpreise und vieles mehr. Auch der beliebte Malwettbewerb an den Schulen ist wieder Teil der Aktion: Eine unabhängige Jury wählt 24 der eingereichten Kunstwerke aus, die anschließend die Türchen des Kalenders schmücken. Der Preis pro Kalender beträgt zehn Euro.

Verkaufsstellen

Die Kalender sind ab Ende Oktober in zahlreichen Geschäften erhältlich – unter anderem in der Waitzstraße, der Beselerstraße, der Liebermannstraße und am Beseler Platz.