Reventlowstraße wird freigegeben

Die Asphaltierungsarbeiten an der Reventlowstraße wurden kürzlich abgeschlossen. Nach Ende einiger Restarbeiten wird die Fahrbahn am 20. Dezember 2024 wieder freigegeben. Ab diesem Zeitpunkt ist der Kfz-Verkehr auf der Reventlowstraße in beiden Richtungen uneingeschränkt möglich. Auch die Einschränkungen für den Radverkehr sind aufgehoben. Anfang 2025 folgen dann noch einige letzte Restarbeiten an den Nebenflächen.

Für Straßenbauarbeiten war ein enges Zeitfenster vorgegebenen. So mussten die Baumaßnahme abgeschlossen sein, bevor an der Elbchaussee (Anfang 2025) die Bauarbeiten weitergehen. Denn die Reventlowstraße dient dann als Umleitungsstrecke. Außerdem wurden Teilarbeiten vor der Rampensperrung der A7-Anschlussstelle Bahrenfeld durchgeführt, um weitere Einschränkungen zu vermeiden.

Ruhiges Ende nach anfänglichem Wirbel

Altonas Bezirksamtsleitern Dr. Stefanie von Berg sagt hierzu: „Der Zeitplan für die Reventlowstraße war wie ein eng geschnürtes Korsett – es gab kaum Luft für Abweichungen. Entsprechend bin ich stolz darauf, dass es den Kolleg*innen im Amt gemeinsam mit der beteiligten Baufirma gelungen ist, die Arbeiten im Rahmen der zeitlichen Eckpfeiler umzusetzen. Und nach dem politischen Wirbel Anfang des Jahres freut es mich umso mehr, dass die Arbeiten geräuschlos vollzogen werden konnten. Wir haben die Maßnahme sorgsam geplant und letztlich auch gut und transparent während der Bauphasen kommuniziert. Das Ergebnis ist nun eine Straße mit erhöhter Verkehrssicherheit, die auch zu Gunsten des Rad-, Fuß- und Busverkehrs umgebaut wurde.“

Sämtliche Informationen zur Baumaßnahme Reventlowstraße gibt es hier.