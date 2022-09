Viele großartige Comedians, bekannt aus night wash, dem NDR Comedy Contest und dem Quatsch Comedy Club, geben auf der Bühne ihr Bestes. Es gibt Geschichten, die das Leben schreibt und alle werden sich wieder finden. Die 2. Rissener Comedy Nacht der Volksspielbühne Rissen wurde zwei Jahre lang verschoben und kann nun endlich wieder stattfinden.

Diese Comedys werden unter anderen auftreten:

Melanie Gerland, als Zeichnerin, Buchautorin und Poetryslamerin hat sie sich längst einen Namen gemacht. Auch als Comedienne startete sie spätestens mit dem Gewinn des Förderpreises beim Mannheimer Comedy Cup so richtig durch. Melanie Gerland ist auch Veranstalterin und Gastgeberin in ihrem eigenen, regelmäßig statt findenden Comedy Nightclub in Kassel.

Piero Masztalerz ist ein vielfach prämierter Cartoonist und auf Social Media unter dem Namen schoenescheisse.de bekannt. Jetzt tourt er mit seiner neuen Show „Halt die Fresse, Rapunzel!“ durch Deutschland. Es ist eine Märchenshow der besonderen Art: Masztalerz hat ein neues Genre erfunden, bei dem er quasi live mit seinen animierten Cartoonfiguren auf der Bühne steht und verschiedene Märchen interpretiert.

Der Saubermacher Matthias Stephan tritt seit 5 Jahren deutschlandweit mit seinem Programm: Ich & mein Gerät auf.

Ole Waschkau ist 31 alt und kommt aus Lübeck oder wie er es liebevoll nennt „L.A. – Lübeck Altstadt“. Seit 2018 ist in der Hamburger Stand-Up Szene aktiv und seit Beginn ein Teil des Comedy Clubs „Moinhaha“, bei dem er regelmäßig als Comedian und Moderator auftritt. Auf der Bühne spricht er vor allem darüber anders zu sein oder nirgends richtig reinzupassen Vor allem in die russische Familie seiner Frau und in seine Rolle als Vater.

Eintritt 15 Euro.

Sa., 1. Oktober, 20 Uhr, Aula der Schule Iserbarg 2, Rissen