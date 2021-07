Ehrenamtliche Fahrer für Seniorenmobil gesucht

Rissen. Sie haben Zeit? Sie sind freundlich, hilfsbereit, geduldig? Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren? Der Seniorentreff vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Rissen sucht dringend ehrenamtliche Helfer*innen als Fahrer*innen. Jeden 1. und 3. Montag im Monat findet um 12:30 Uhr ein kostenfreier Mittagstisch statt, zu dem auch Gäste aus der Umgebung kommen. Die Senioren*innen abzuholen und wieder nach Hause zu bringen wäre eine Ihrer Aufgaben.

Ungefähr viermal im Jahr finden größere Feste (z.B. Sommerfest, Adventsnachmittag etc.) statt. Zu den Festen kommen auch gerne Senioren*innen aus anderen Stadtteilen, die nicht mehr alleine zu uns kommen können. Der/die Fahrer*in holt die Gäste von ab und bringt sie auch wieder nach Hause.

Der ASB sucht weiterhin Fahrer*innen die mit den Gästen einmal im Monat Tagesausflüge in Hamburg und Umgebung unternehmen. Die Gäste freuen sich wieder auf Fahrten ins Arboretum, in den Rosengarten, ins Planetarium und mehr.

Für alle Fahrten kann das neue „Seniorenmobil“ genutzt werden, in dem sieben Personen plus Fahrer*in Platz finden. Voraussetzung ist eine Führerschein Klasse B.

Sie erreichen den ASB montags-freitags von 10:00-16:00 Uhr in der Rissener Dorfstraße 40 oder telefonisch unter 040/818282 oder per Mail an folgende E-Mail-Adresse: seniorentreff-rissen@asb-hamburg.de. Das Team freut sich auf Sie!