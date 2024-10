Waldspielplatz im Klövensteen öffnet

Der neue Waldspielplatz wird am Freitag, 18. Oktober, um 14 Uhr mit einem kleinen Rahmenprogramm eingeweiht. Dazu gehören unter anderem Tier-Fütterungen im Wildgehege und kleine Entdeckungstouren mit der Waldschule. Hauptattraktion ist aber der neue Spielplatz, der an diesem Tag von Bezirksamtsleiterin Dr. Stefanie von Berg eingeweiht wird. Die Besucherinnen und Besucher des Wildgeheges können sich künftig auf eine naturnahe Anlage mitten im Wald freuen. Der neue Spielplatz liegt hinter dem Irmgard-Greve-Haus.

Das bietet der Spielplatz

Die Spielgeräte sind als Parcours angelegt, sodass sich Rundlaufmöglichkeiten ergeben. Daneben ermöglichen einzelne Elemente das Schaukeln, Rutschen, Wippen und Kriechen. Für Kleinkinder gibt es einen Sandspielbereich. Wurzelteller samt Baumstümpfen sorgen hier für den Waldbezug. Sie werden ebenfalls zum Wühlen und Buddeln in Erde und Waldboden freigegeben. Für Eltern und Großeltern gibt es zudem Sitzbänke und Holzpodeste zum Durchschnaufen. Hier finden Sie detaillierte Informationen zu dem neuen Waldspielplatz.

Streit um Öffnungszeiten beigelegt

Lange Zeit hieß es, der Waldspielplatz wäre durch die Verlegung in das Wildgehege nur zu den begrenzten Öffnungszeiten des Geheges zugänglich. Somit wäre der Spielplatz am Montag gar nicht offen gewesen und von Dienstag bis Donnerstag nur bis 16.30 Uhr. Diese Regelung rief heftige Kritik hervor. So äußerte etwa die Rissener CDU-Politikerin Dr. Anke Frieling, dass ein Spielplatz mit Öffnungszeiten für Familien unattraktiv wäre. Schließlich wurde eine räumliche Lösung gefunden. Nun ist klar, der Spielplatz wird durchgängig offen sein. Lediglich der Durchgang zum abgegrenzten Wildgehege wird entsprechend den Öffnungszeiten geschlossen.