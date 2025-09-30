92-jähriger Street Art Künstler unter Strom

Passanten staunen nicht schlecht, wenn sie die Ecke Sülldorfer Heideweg/ Forsteck passieren. Bis vor kurzem stand hier noch ein beschmierter Stromkasten. Die benachbarten Hausbesitzer fragten kurzerhand ihren Freund Heinz „Heiner“ Eimert aus Sülldorf um Hilfe. Der Künstler sollte den „hässlichen Kasten“ verschönern.

„Ich wusste gar nicht, dass ich Street Art kann …“

Der rüstige 92-Jährige sagte sofort zu und kreierte für jede Seite des Stromkastens ein eigenes Kunstwerk. „Mir waren die Zentralperspektiven wichtig, auch wollte ich die Themen Landschaft und Hamburg mit einbeziehen.“ Etwas selbstironisch berichtet der sympathische Elbvorortler: „Ich wusste gar nicht, dass ich Street Art kann – diese Kunstform hat mir richtig Spaß gemacht!“, so der Künstler. Nun hoffen alle, dass der kunstvoll gestaltete Stromkasten von Schmierereien verschont bleibt.