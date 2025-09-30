Trends

30. September 2025
Sülldorf

92-jähriger Street Art Künstler unter Strom

Man kennt die langweilig grauen Stromkästen, die vielerorts stehen. Öfter werden sie durch Schmierereien noch gravierend hässlicher. Dass es auch anders geht, zeigt ein Künstler in Sülldorf.

Künstler Heinz „Heiner“ Eimert vor seiner Leinwand – dem Stromkasten an der Ecke Sülldorfer Heideweg / Forsteck. - Künstler

KKünstler Heinz „Heiner“ Eimert vor seiner besonderen Leinwand: dem Stromkasten an der Ecke Sülldorfer Heideweg / Forsteck.

Passanten staunen nicht schlecht, wenn sie die Ecke Sülldorfer Heideweg/ Forsteck passieren. Bis vor kurzem stand hier noch ein beschmierter Stromkasten. Die benachbarten Hausbesitzer fragten kurzerhand ihren Freund Heinz „Heiner“ Eimert aus Sülldorf um Hilfe. Der Künstler sollte den „hässlichen Kasten“ verschönern.

„Ich wusste gar nicht, dass ich Street Art kann …“

Der rüstige 92-Jährige sagte sofort zu und kreierte für jede Seite des Stromkastens ein eigenes Kunstwerk. „Mir waren die Zentralperspektiven wichtig, auch wollte ich die Themen Landschaft und Hamburg mit einbeziehen.“ Etwas selbstironisch berichtet der sympathische Elbvorortler: „Ich wusste gar nicht, dass ich Street Art kann – diese Kunstform hat mir richtig Spaß gemacht!“, so der Künstler. Nun hoffen alle, dass der kunstvoll gestaltete Stromkasten von Schmierereien verschont bleibt.

Auch interessant