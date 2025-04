Ferienfreizeit in Wedel – Stranderholung am Fluss

Auch in diesem Jahr können sich Kinder in den Wedeler Sommerferien wieder auf ein tolles und abwechslungsreiches Programm freuen: Denn die Ferienfreizeit „Stranderholung“ der Stadtjugendpflege Wedel bietet Ferienspaß am Strand.

Stranderholung in Wedel – Programm der Ferienfreizeit

Die Ferienfreizeit findet ohne Übernachtung statt. Die Teilnehmenden treffen sich täglich von Montag bis Freitag vor Ort. Das beliebte Programm ist jeweils für eine Woche buchbar und spricht Kinder zwischen 8 und 11 Jahren an. Es richtet sich an alle, die Lust haben, täglich von 8 bis 15 Uhr auf vielseitige Weise Wedel und Umgebung zu erkunden. Ein genaues Programm gibt es nicht – dieses richtet sich nach den Wünschen der Kinder. So können die bis zu 25 Teilnehmer ihre eigenen Vorstellungen und Ideen umsetzen.

Daten und Anmeldung

Die Freizeit wird als Wochenprogramm in der vierten und fünften Woche der Schleswig-Holsteiner Sommerferien angeboten.

Stranderholung 1: 18. August bis 22. August 2025

Stranderholung 2: 25. August bis 29. August 2025

Der Preis für eine Woche „Stranderholung“ beträgt 71 Euro. Das Mittagessen ist inbegriffen. Kinder aus Wedel können einen einkommensabhängigen Zuschuss beantragen.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen finden Interessierte hier. Anmeldefrist ist der 30. April.