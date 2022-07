Ferienpass für mehr Spaß in den Hamburger Sommerferien

Ab dem Schuljahr 2022/2023 gilt der Ferienpass in allen Schulferien. Es gibt ein deutlich ausgeweitetes Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien, die in den Ferien in Hamburg bleiben.

Über 600 Angebote sind schon online.