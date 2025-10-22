Trends

22. Oktober 2025
Freizeit

Forst Klövensteen: Neue Öffnungszeiten im Wildgehege

Mit der Zeitumstellung beginnt nun auch offiziell die dunkle Jahreszeit. Aus diesem Grund passt das Bezirksamt Altona zum 28. Oktober 2025 die Öffnungszeiten für das Wildgehege Klövensteen an.

Forst Klövensteen // Foto: Bezirksamt Altona

Aktuell ist das Wildgehege Klövensteen mittwochs bis sonntags von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Da die Dämmerung auch aufgrund der Zeitumstellung deutlich früher einsetzt, passt das Bezirksamt Altona die Besuchszeiten entsprechend an. Besucherinnen und Besucher können das Wildgehege ab dem 28. Oktober bis Ende März, mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr erkunden – letzter Einlass ist um 15.30 Uhr.

Mehr Informationen sowie aktuelle Veranstaltungen rund um den Forst Klövensteen, das Wildgehege und die Waldschule finden Sie hier: Link zu den Veranstaltungen.

