Sommerfest im Stadtmuseum Wedel

Das Stadtmuseum Wedel lädt zu seinem großen Sommerfest für die ganze Familie ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen – von Kunsthandwerk über Musik bis hin zu spannenden Mitmachaktionen für Groß und Klein. Der Eintritt ist frei.

Kunsthandwerk und Sonderausstellung

Ein absolutes Highlight ist der beliebte Kunsthandwerkmarkt der Künstlerin Lisa Stachnick. Unter dem Motto „Dinge, die man sammeln kann“ präsentieren Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre Werke – passend zur aktuellen Sonderausstellung „Das hat mir gerade noch gefehlt!“. Museumsleiter Holger Junker führt persönlich und humorvoll durch die Schau – und zwar jeweils um 12, 14 und 16 Uhr.

Musik, Kinderschminken und Pokémon-Check

Musikalisch sorgt die Band „Phase Cäsar“ für Stimmung: Zunächst dürfen sich die kleinen Gäste um 15 Uhr auf ein Mitsingprogramm speziell für Kinder freuen. Später, um 17.30 Uhr, sind dann alle eingeladen, gemeinsam mitzusingen und den Sommerabend musikalisch ausklingen zu lassen.

Darüber hinaus wird auch für Kinder jede Menge geboten: Neben Kinderschminken von 14 bis 17 Uhr gibt es eine DIY-Stockbrotstation, die ab 14 Uhr bis zum Ende des Teigs geöffnet bleibt. Ein weiteres Highlight für junge Fans: Pokémon-Karten können zwischen 13.30 und 16.30 Uhr von einem Experten unverbindlich bewertet werden.

Kulinarisches und Getränke

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Die Pinnauer-Provinzbrauerei bietet erfrischende Softdrinks und feines Craftbeer an. So lässt sich der Tag entspannt genießen.

Das Sommerfest im Überblick

Kunsthandwerkmarkt : 10 bis 18 Uhr

Pinnauer Getränkeausschank : 10 bis 22 Uhr

Führungen durch die Sonderausstellung : 12, 14 und 16 Uhr

Pokémon-Experte : 13.30 bis 16.30 Uhr

DIY-Stockbrot-Station : ab 14 Uhr

Kinderschminken : 14 bis 17 Uhr

Phase Cäsar (für Kids) : 15 Uhr

Phase Cäsar (für alle): 17.30 Uhr

Zeit und Ort

Sonnabend, 30. August, Stadtmuseum Wedel, Küsterstraße 5