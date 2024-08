SummerJazz Festival in Pinneberg

Die Macher des SummerJazz Festivals in Pinneberg haben in diesem Jahr wieder einen ganz besondere Überraschung organisiert: Der Heaven Can Wait Chor wird am Freitag, den 09.08.2024, um 20:00 Uhr ein Konzert auf dem Drosteiplatz geben. Wie immer ist der Eintritt frei, wie bei allen Konzerten auf dem Festival.

Dokumentarfilm „Heaven Can Wait – Wir leben jetzt!“

Der Heaven Can Wait Chor ist eine Institution in Hamburg: Alle Mitwirkenden sind über 70 Jahre alt, die ältesten sind weit über 90, und sie singen unter der Leitung von Jan-Christof Scheibe die Lieblingslieder ihrer Enkel: Von Deichkind, Jan Delay oder Udo Lindenberg, die so eine ganz neue Bedeutung erhalten. Besondere Popularität hat der Chor durch Dokumentarfilm „Heaven Can Wait – Wir leben jetzt!“ erhalten, der u. a. beim Filmfest Hamburg in 2023 mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde. Damit sich alle Festival-Besucher auf den Chor vorbereiten können, zeigt SummerJazz in Zusammenarbeit mit der VHS Pinneberg diesen Film bereits einen Tag vor dem Festival, am 07.08.2024 um 19 Uhr, im Ratssitzungssaal. Der Eintritt ist auch hier frei.

„Damit geben wir in diesem Jahr die Zugabe schon vor Beginn des Festivals“, freut sich Festival-Chef Ralph Kricke, der wie viele Pinneberger auch die Tage bis zum Start bereits herunter zählt. Das Festival findet in diesem Jahr vom 08. bis 11.08.2024 statt. Das vollständige Programm ist bereits auf www.summerjazz.de veröffentlicht.