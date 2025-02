A7: Elbtunnel-Vollsperrung geplant

Das letzte März-Wochenende bringt eine Autobahnsperrung mit sich. Zwischen dem 28. und 31. März steht der A7-Verkehr zwischen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld still. Der ADAC informiert über Sperrungen in beiden Richtungen: Davon ist auch der Elbtunnel betroffen. 54 Stunden soll die Sperrung diesmal anhalten.

Die Elbtunnel-Sperrung im Detail

Nach sechs Vollsperrungen im vorigen Jahr sind nun wieder beide Fahrtrichtungen betroffen. Der Verkehr muss drei Tage lang ruhen. Grund dafür: Die Montage neuer Verkehrszeichenbrücken. Außerdem soll der Verkehrsrechner im Elbtunnel mit neuer Software ausgestattet werden. Beides sei bei laufendem Verkehr unmöglich, so die Autobahn GmbH.

Zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und -Stellingen ist die A7 (Flensburg-Hannover) in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird hier von Freitag, den 28. März, 22 Uhr bis Montag, den 31. März, 5 Uhr, umgeleitet. An den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen, -Volkspark, -Bahrenfeld, -Othmarschen, -Waltershof und -Heimfeld beginnen die Sperrungen am 28. März bereits ab 21 Uhr.

Der ADAC informiert über Umleitungen

Der örtliche Verkehr wird während der Sperre innerhalb Hamburgs umgeleitet. Betroffene Autofahrer – inklusive denjenigen auf dem Weg vom und zum Hafen – müssen mit längeren Staus und beträchtlichen Zeitverlusten rechnen.

Alle, die am betroffenen Wochenende überregional Richtung Norden unterwegs sind, sollen die Stadt umfahren. Dafür verlassen Sie die A7 am Horster Dreieck und fahren auf die A1 Richtung Lübeck. Am Kreuz Bargteheide wechseln Sie auf die A21 in Richtung Kiel. Nördlich von Bad Segeberg gelangen Sie auf die B205, über die Sie an der Anschlussstelle Neumünster-Süd wieder auf die A7 fahren. Hier sollten Sie ebenfalls mit Zeitverlusten rechnen. In der Gegenrichtung nach Süden erfolgt diese Umleitung entsprechend umgekehrt.

Für die Fahrt Richtung Flughafen aus südlicher Richtung sollten Autofahrer ebenfalls mehr Zeit einplanen. Der ADAC empfiehlt, am betroffenen Wochenende auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Mit der S-Bahnlinie S1, sowie zahlreichen Buslinien erreichen Sie den Flughafen problemlos.

Die A7: Deutschlands wichtigste Nord-Süd-Achse

Mit rund 962 Kilometern ist die A7 Füssen – Kassel – Flensburg Deutschlands längste Autobahn. Seit Jahren zählt der Abschnitt zwischen Hannover und Hamburg zu den staureichsten Fernautobahnen. Rund um den Elbtunnel ist sie durch die Kombination aus Pendler- und Fernverkehr besonders stark belastet. Zwischen Waltershof und Volkspark sind laut ADAC täglich mehr als 130.000 Fahrzeuge unterwegs. Gemeinsam mit der A23 bildet die A7 eine essentielle Verbindung zwischen Hafen und Flughafen mit dem westlichen und nördlichen Umland.

Mehr Informationen zu den Sperrungen finden Sie unter www.adac.de