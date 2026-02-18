Sakir Gökcebag, geb. 1965 in Denizil (Türkei), besuchte die Kunstakademie in Istanbul und schloss das Studium mit der Promotion ab. Nach einem DAAD-Stipendium an der Kunstakademie Düsseldorf war er als Dozent an der Kunstakademie Istanbul tätig. Seit 2001 lebt und arbeitet er als freier Künstler in Hamburg und ist mit seiner eindrucksvollen Objektkunst regelmäßig auf internationalen Ausstellungen vertreten.

Den Betrachter erwarten in seiner neuen Ausstellung „Alles in Ordnung?“ überraschende Kunstobjekte, die ihn schmunzeln lassen, aber auch irritieren, denn den banalen Gegenständen wohnt durch Sakir Gökcebags Verfremdung eine ungeahnte Ästhetik inne. Für seine Installationen und Objekte dienen Sakir Gökcebag Alltagsgegenstände als Arbeitsmaterialien – vom Kleiderbügel, über Regenschirme, Gummistiefel bis zu Wäscheklammern ist alles vertreten. Neu und völlig anders als in unserer gewohnten Wahrnehmung begegnen uns die in ihrem äußeren Erscheinungsbild veränderten Dinge einzeln, in Reihungen oder zu geometrischen Mustern arrangiert – immer sind sie ihrer eigentlichen Funktion enthoben.

Sakir Gökcebag ist der erste Künstler, dem nach Wiederaufbau der Scheune beide Häuser des Museums Langes Tannen für die Präsentation seiner Werke zur Verfügung stehen. Am Sonntag, 1. März führt Sakir Gökcebag um 15 Uhr persönlich durch die Ausstellung.

Ausstellungsdauer:

Noch bis 6. April 2026

Mi., Sa. und So. 14 bis 18 Uhr

Zusätzliche Öffnungszeiten: Karfreitag, 3. April und Ostermontag, 6. April 2026

Das Café Langes Mühle hat für Besucher von 14 bis 18 Uhr (Mo., Di., Do. Ruhetag) geöffnet.

Kontakt:

Museum Langes Tannen

Heidgrabener Straße 1

25436 Uetersen

Telefon 04122/979 106

www.langes-tannen.de