Aktionstag – Halle 15 soll neues Bürgerzentrum werden

Am 27. August startet in der Halle 15 in der Suurheid 20 ein nachbarschaftlicher Aktionstag. Ab 12 Uhr gibt es in der charmanten Halle – einem Materiallager des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) – für Familien viel zu sehen und zu erleben. Verschiedene Akteure aus der Nachbarschaft werden Mitmachangebote, sportliche Aktivitäten sowie unterschiedliche Möglichkeiten zu Austausch präsentieren. Darüber hinaus gibt es ein großes Angebot an Speisen und Getränken. An Tag wie dieser soll keine Seltenheit bleiben. Denn hier möchte des ASB ein Bürgerzentrum einrichten.

Großes Programm beim Aktionstag

Der Rissener Sportverein wird neben einem Infostand mit Fußball und Kindertanz vor Ort sein. Das Johannesnetzwerk sowie die Asylgemeinde der Johanneskirche bieten Mitmachspiele und lesen Kindern vor. Die Fahrradwerkstatt aus Sieversstücken wird einen Aktionsstand haben und freut sich über Fahrradspenden, die an diesem Tag in der Halle 15 abgegeben werden können. Das evangelische Kita-Werk präsentiert eine Buttonmaschine, lässt Zöpfe flechten und bietet kleinen und großen Künstlern und Künstlerinnen eine Plattform. Mit dem Runden Tisch Blankenese können Armbänder gebastelt werden.

Nachbarn und Nachbarinnen aus verschiedenen Ländern kochen landestypische Gerichte, welche dann beim Buffet der Nationen auf die Gäste warten. Der gastgebende ASB bietet ein Hallencafé mit Kaffee, Tee, Kuchen und Getränken und eine Grillstation im Garten. Außerdem präsentiert die Organisation diverse 1. Hilfe-Aktionen – auch zum Mitmachen – und stellt sich mit seinen vielfältigen Aktivitäten vor. Auch ein kleiner Einblick in die Vereinsgeschichte ist möglich. Ein Glücksrad mit kleinen Gewinnen rundet das Angebot ab.

Kulturprogramm beim Aktionstag

Auf der Bühne von Halle 15 wird es ein vielfältiges musikalisches Programm geben. Dort tritt die Rock- und Powerpop Gruppe „The daily sun“ auf, der Rissener Sportverein lässt „seine“ Kinder tanzen und es wird getrommelt.

Neues Bürgerzentrum

Der ASB Ortsverband Hamburg-Mitte betreibt in der Suurheid 20 – auf dem Gelände des Westklinikums – schon lange die Halle 15 – bislang als Materiallager für die Auslandshilfe. Zuletzt wurde hier in Folge des Ukrainekriegs Geflüchteten geholfen. Nun soll dieser Ort nach und nach eine andere Funktion erhalten. Zwar stecke die Idee noch in den Anfängen, doch bald werde hier, so der Plan, ein Bürgerzentrum für den Stadtteil entstehen. Die ersten Veranstaltungen sind geplant und der Aktionstag helfe hoffentlich, die Bekanntheit des Projekts zu erhöhen, berichtet Marion Bouncken vom ASB. „Momentan hängt es ein wenig von den benötigten Fördergeldern ab und alles hat noch einen gewissen Industriecharme. Aber das wird sich ändern.“, führt Marion Bouncken weiter aus. „Der Bedarf im Stadtteil besteht jedenfalls“, sagt sie abschließend. Bereits eine Woche nach dem Aktionstag geht es mit einem bulgarischen Fest weiter. Diskussionsrunden, Konzerte und vieles mehr sind für die Zukunft angedacht.

Informationen:

Nachbarschaftlichen Aktionstag

Wann: am 27. August

Wo: in der Halle 15, in der Suurheid 20 (Rissen)

(Zufahrt über Sieverstücken)