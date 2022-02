Behutsame Lockerungen in Schulen

Schulsenator Ties Rabe hat behutsame Lockerungen der Corona-Maßnahmen an den Schulen angekündigt. Gelten sollen sie bereits ab Montag. Die Lockerungen beziehen sich auf den Sportunterricht, wie auch auf jahrgangsübergreifende Kurse und Schülerbegegnungen. Überstürzen wolle man aber nichts. Hierzu Ties Rabe: „Bis zu den Märzferien am 5. März gehen wir auf ‚Nummer sicher‘ und werden die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beibehalten: Es bleibt bei der Maskenpflicht im Schulgebäude, weiterhin sollen sich alle Schulbeteiligten drei Mal in der Woche testen. Es wird weiterhin regelmäßig gelüftet und die Lüftungsgeräte in allen Unterrichtsräumen bleiben in Betrieb. Diese Sicherheitsmaßnahmen haben sich bewährt.“ Wie es nach den Märzferien weitergeht, will man an den Entscheidungen der Bundesregierung festmachen.

Durch den Erhalt der Sicherheitsmaßnahmen und die sinkenden Zahlen „wird es jetzt erstmals möglich, den Sportunterricht künftig ohne Maske und ohne weitere Einschränkungen zu organisieren“, so Rabe. Außerdem stellt die Behörde den Sportunterricht an den Schulen dem Sportangebot der Sportvereine gleich. „Das bedeutet, dass alle Sportarten im Sportunterricht wieder ohne Einschränkungen ausgeübt werden können.“, so Schulsenator Rabe weiter.

Das Ende der Kohortenregel

Darüber hinaus setzt die Schulbehörde die sogenannte „Kohortenregel“ aus. Um Infektionen so weit wie nur möglich zu vermeiden, durften sich Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgänge bislang im Schulgebäude nicht begegnen und auch keine gemeinsamen Kurse besuchen. Viele Kursangebote konnten deshalb nicht stattfinden, zudem mussten die Schulen erheblichen organisatorischen Aufwand betreiben, um das Begegnungsverbot durchzusetzen. Mit dem Ende der „Kohortenregel“ wird nun wieder ein breiteres Angebot möglich sein.

Keine Hektik bei Lockerungen

Über weitere Lockerungen will die Schulbehörde erst in den nächsten Wochen entscheiden. Schulsenator Ties Rabe: „Wir werden jetzt nicht in Hektik verfallen. Die Corona-Lage bessert sich zwar deutlich, aber Corona ist noch nicht vorbei. Vor wenigen Wochen behaupteten viele, Schulbesuch und Präsenzunterricht seien zu gefährlich. Jetzt wird plötzlich das Ende von Masken- und Testpflicht und aller Sicherheitsmaßnahmen an den Schulen gefordert. Ein solches Hin und Her ist rational schwer zu erklären. Wir bleiben bei unserem Kurs: Wir setzen weiterhin konsequent auf offene Schulen und zugleich auf eine Schulpolitik mit Augenmaß und Vorsicht.“

Schulsenator Rabe reagiert mit seiner Ankündigung neben sinkenden Infektionszahlen auch auf den Beschluss der Ministerpräsidenten und des Bundeskanzlers zur Öffnungsstrategie. In drei Schritten werden bis zum 20. März 2022 fast alle Einschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen beendet. Damit folgt die Regierung dem Rat vieler deutscher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine Öffnung für möglich halten, jedoch ein schrittweises Vorgehen anmahnen.