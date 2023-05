Familienlesung von Ole und Hans Könnecke im Kinderbuchhaus

Wie klingt eigentlich ein Kontrabass, ein Fagott oder eine Sitar? Welches Instrument hat nur einen Ton? Und mit welchem schafft man es in 30 Sekunden vom Anfänger zum Virtuosen? Dieses ebenso amüsante wie lehrreiche Bilderbuch stellt 50 Musikinstrumente vor – vom Akkordeon bis zum Vibrafon, von der E-Gitarre bis zur Ukulele. Dabei erfährt man viel Wissenswertes, Praktisches und Kurioses über Instrumente und das Musizieren: dass die Geige vier Saiten und das Klavier 88 Tasten hat, woher der Name des Saxofons stammt oder dass in der Tuba 10 Meter Blasinstrument stecken. Im Bild geben Biber, Ente, Ziege und andere Tiere den spielerischen Ton an, die 50 Instrumente lassen sich per QR-Code in professionellen Tonbeispielen anhören.

Ole und Hans Könnecke lesen aus ihrem Buch für Kinder ab fünf Jahren im Kinderbuchhaus des Altonaer Museums. Tickets unter info@kinderbuchhaus.de oder telefonisch unter der Nummer 42 81 35 15 43.

So., 21. Mai, 15.30 Uhr, Museumstraße 23, Altona