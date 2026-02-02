Fasching in den Elbvororten

Ob laufend, turnend oder märchenhaft verkleidet – rund um Fasching ist in den Elbvororten nicht viel, aber immerhin einiges los. Vereine und Initiativen laden Familien, Kinder und Sportbegeisterte zu fantasievollen Aktionen ein. Wir haben die wichtigsten Termine in Rissen, Sülldorf und Wedel zusammengestellt.

Kostüme sind überall ausdrücklich erwünscht, aber bei der Auswahl sollte die Bewegungsfreiheit mit bedacht werden!

👑 Märchenhaftes Faschingsturnen beim Wedeler TSV

Sonntag, 8. Februar, 15 bis 17.30 Uhr (Einlass ab 14.44 Uhr)

📍 WTSV-Halle, Schulauer Straße 63

Prinzessinnen, Ritter, Drachen und andere Fantasiewesen sind eingeladen, die WTSV-Halle in eine märchenhafte Bewegungslandschaft zu verwandeln. Mit fantasievollen Geräteaufbauten wie der Drachenhöhle oder Rapunzels Turm sowie einem Schlaraffenland mit Waffeln und Getränken ist für Bewegung und Stärkung gesorgt.

Der Eintritt für Mitglieder und ihre Begleitpersonen kostet zwei Euro, Nicht-Mitglieder zahlen vier Euro.

🤸‍♀️ Fasching beim TSV Sülldorf

Kunterbunte Faschingsstunde für Mädchen ab sieben Jahren

Donnerstag, 12. Februar, 15 bis 16.45 Uhr

📍 Große Sporthalle, Grundschule Lehmkuhlenweg 19–21

Die Übungsleiterin des Mädchenturnens lädt zu einer farbenfrohen Faschingsstunde ein. Eingeladen sind Mädchen ab sieben Jahren, die Lust haben, die Turngruppe kennenzulernen.

Faschings-Familienturnen (bis sieben Jahre)

Samstag, 14. Februar, 10 bis 11.30 Uhr

📍 Große Sporthalle, Grundschule Lehmkuhlenweg 19–21

Beim Familienturnen erwartet Kinder und Eltern ein besonderer Bewegungsparcours, Spiele mit Luftballons und zuckerfreie Kamelle. Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern bis sieben Jahren, die gemeinsam aktiv sein möchten und Interesse am Angebot des TSV Sülldorf haben.

🎈 Kinderturn-Fasching beim Rissener SV

Samstag, 14. Februar, 10 bis 12 Uhr

📍 Schulturnhalle Voßhagen

Der Rissener SV lädt zum Kinderturn-Fasching für die Kleinsten ein. Voraussetzung für die Teilnahme sind saubere Hallenschuhe sowie eine vorherige Anmeldung über die Vereinswebsite.

🎊 Faschingslauf „Rissen läuft“

Samstag, 14. Februar, Start: 10 Uhr

📍 Parkplatz Rissener Elbufer

Unter dem Motto „Rissen ruft Helau!“ geht es bunt verkleidet und mit viel guter Laune auf eine gemeinsame Laufrunde. Die Strecke führt zwar nicht „bis hinter Wuppertal“, aber Bewegung, Musik und Konfetti im Herzen sind garantiert. Kostüme sind ausdrücklich erwünscht – und im Ziel wartet eine kleine Belohnung auf alle Teilnehmenden.