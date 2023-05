Ferienpass – Hamburger Ferienangebote

Die einwöchigen Mai-Ferien und das lange Pfingst-Wochenende sind eine willkommene Abwechslung vom Schulalltag. Der Ferienpass bietet hier Kindern und Jugendlichen viele Möglichkeiten, Angebote kostenlos oder vergünstigt wahrzunehmen. Die Stadt Hamburg hat auf der Internetseite ferienpass-hamburg.de alle Angebote aufgelistet.

Mit den Filterfunktionen können Kinder, Jugendliche und Eltern gezielt nach bestimmten Zeiträumen, Altersgruppen und Bezirken suchen. Ausflugsziele in der Metropolregion für die ganze Familie sind in der Kategorie „Nah und Fern“ zu finden. Freizeiten für allein reisende Kinder und Jugendliche finden sich in der Kategorie „Ferien- und Erholungsangebote“ . Hier gibt es für Schnellentschlossene sogar noch ein paar freie Plätze für die Mai-Ferien.

Der Ferienpass bietet viele Aktivitäten

Im Mittelpunkt stehen Aktivitäten, die Kinder und Jugendliche alleine unternehmen können wie Tanz-, Theater- oder Film-Workshops, Sport-Camps, Workshops zu Technik und Naturwissenschaft oder Kreativ-Angebote.

Ermäßigungen und kostenlose Angebote mit dem Ferienpass

Kinder und Jugendliche, die in Hamburg zur Schule gehen, erhalten vor Ferienbeginn über ihre Schule einen Flyer mit dem Hinweis auf die Angebote im Internet. Das Ferienpass-Kärtchen zum Ausfüllen ist auch gleich dabei. Das Ferienpass-Kärtchen kann auch auf ferienpass-hamburg.de heruntergeladen werden. Der selbst ausgedruckte Pass gilt daher auch. Mit ihm gibt es oft Ermäßigungen. Manche Angebote sind ganz kostenlos. Viele Veranstalter bieten zudem Ermäßigungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes, für Bezieher von ALG I oder ALG II an.

Unterstützung in anderen Sprachen

Die Ferienpass-Flyer gibt es auf der Seite jiz.de auf Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Ukrainisch als Download. Die Ferienpass-Angebote sind allerdings in der Regel auf Deutsch. Mit dem Filter „Mit geringen Deutschkenntnissen nutzbar“ lassen sich Angebote filtern, an denen auch Kinder und Jugendliche Spaß haben, die erst wenig Deutsch sprechen.

Rallyes und Stadtsafaris

Weiterhin online abrufbar sind Rallyes wie der Entdecker-Pass, eine Umgebungsrallye, welche Lehrkräfte nutzen können, um mit ihren Klassen die Ferien vor- und nachzubereiten, und natürlich auch die beliebten Stadtsafaris, die das JIZ in Kooperation mit dem Jungen Literaturhaus gestaltet.