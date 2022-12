Ferienpass für mehr Winterspaß

Seit diesem Schuljahr gilt der Ferienpass in allen Schulferien, also auch in den kommenden Weihnachtsferien. Denn die Weihnachtsferien können eine echte Herausforderung sein. Schließlich gilt es, ganze zwei Wochen zu überbrücken. Und nicht alle Familien feiern Weihnachten. Alle Angebote stehen online – und die Seite wird täglich aktualisiert. Vorbeischauen lohnt sich also!

Bunter Ferienspaß

Das Ferienpass-Angebot ist bunt und vielfältig. Es gibt über 100 Angebote. Manche eignen sich für die ganze Familie. Zum Beispiel ein Ausflug ins Museum oder der Besuch eines Musicals. Aber natürlich gibt es auch Aktivitäten, die Kinder und Jugendliche alleine unternehmen können, wie Bastel-Workshops, Tennis oder eine Runde auf dem Verkehrsübungsplatz. Weiterhin stehen auch Rallyes wie der Entdecker-Ferienpass, eine Umgebungsrallye und die beliebten Stadtsafaris online.

Die Teilnahme ist ganz einfach. Die Schulen haben vor den Ferien Flyer verteilt. Wie gewohnt mit dem Ferienpass-Kärtchen zum Ausfüllen. Wer keinen bekommen hat, kann sich noch schnell einen sichern. Die Flyer liegen zur kostenlosen Mitnahme in Jugendämtern, Kundenzentren, öffentlichen Bücherhallen und in vielen Hamburger Budni-Filialen aus. Zudem kann man sich das Kärtchen auch runterladen.

Ferienpass für alle

Die Ferienpass-Flyer gibt es auf der Seite des JIZ auch auf Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Ukrainisch als Download. Die Angebote sind allerdings in der Regel auf Deutsch. Mit dem Filter „Für wenig Deutschkenntnisse geeignet“ lassen sich Angebote filtern, an denen auch Kinder und Jugendliche Spaß haben, die erst wenig Deutsch sprechen.

Teilnehmen können Kinder zwischen fünf und 19 Jahren – je nach Angebot versteht sich. Die genauen Bedingungen legen die jeweiligen Veranstalter fest. Der Ferienpass kann unabhängig vom Einkommen der Eltern genutzt werden. Die Angebote sind so vielfältig wie die Interessen der Kinder und Jugendlichen: Ob Kultur, Musik und Theater, Natur und Umwelt, Spiel, Sport und Abenteuer, Technik und Experimente – alle kommen auf ihre Kosten. Viele Angebote sind kostenlos, kostenpflichtige oftmals bei Vorlage des Ferienpasses ermäßigt. Viele Veranstalter bieten zudem Ermäßigungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes, für Bezieher von ALG I oder ALG II an.

Jetzt Urlaub für 2023 planen

Wer bereits jetzt den Urlaub des kommenden Jahres plant, findet in der Rubrik „Ferien- und Erholungsangebote“ auch schon die ersten Einträge für ermäßigte Reisen für Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern in die Ferien fahren möchten. Innerhalb Deutschlands, aber auch in den Niederlanden, in der Schweiz oder in Schweden gibt es Camps für Abenteuerlustige und sportlich Aktive. Besonders beliebt und schnell ausgebucht sind die Ski-Angebote im März.