Ab aufs Eis! – Ferienprogramm im Spielhaus Fahrenort

Es ist kalt, die Sonne scheint – ideales Wetter zum Eislaufen! Nach diesem Motto bietet das Ferienprogramm vom Spielhaus Fahrenort am Mittwoch, den 16. März, ein Schlittschuhausflug für Kinder an. Und die Einrichtung der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit des Bezirksamtes Altona hat noch mehr Programm im Gepäck.

Spontan und ohne Anmeldung

Wie in der ersten Ferienwoche ist das Spielhaus Fahrenort (Fahrenort 55 in Lurup) auch in der zweiten Ferienwoche (ab dem 14. März) am Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 17 Uhr für alle Kinder von 5 bis 13 Jahren geöffnet. Jeden Tag gibt es dort ein gemeinsames Mittagessen. Nachmittags gibt es ein buntes Spaß-Angebot mit Sportspielen, Kochen, Backen oder Basteln. Die Kinder können spontan und ohne Anmeldung vorbeikommen.

Ferienprogramm Highlight – Schlittschuhausflug

Nur für den Schlittschuhausflug am Mittwoch ist eine Anmeldung erforderlich. Der Ausflug richtet sich ebenfalls an Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren. Die Anmeldung kann telefonisch unter der 040 84 58 22 sowie per Mail unter sphfahrenort@altona.hamburg.de erfolgen.

Das ausführliche Ferienprogramm kann täglich zwischen 10 und 16 Uhr im Spielhaus abgeholt werden. Informationen zu eventuellen Kosten finden sich ebenfalls im Programm.

Das Spielehaus

Das Spielhaus Fahrenort ist eine offene Freizeiteinrichtung für Kinder im Alter von 2 bis 13 Jahren. Es gibt viele Spielgeräte, wie Schaukeln, Rutschen, eine Seilbahn und Tischtennisplatten. Die Sandkiste bietet Bagger, Schubkarren und eine Wasserpumpe mit Matschanlage. Abseits dessen gibt es Angebote, wie die Eltern-Kind-Spielgruppe. Welche Angebote in den Ferien stattfinden oder ob Corona bedingt Änderungen auftreten, erfahren Sie über die angegebenen Kontakte.