Flohmarkt-Hattrick in Iserbrook

Manche Kindersachen sind nur kurz in Gebrauch. Da kommt ein Flohmarkt gerade recht, sowohl um die guten Stücke loszuwerden, als auch für Schnäppchenschnapper. Am 6. Mai finden gleich zwei Flohmärkte mit Familienschwerpunkt in Iserbrook statt. Ein dritter Flohmarkt folgt am Sonntag. Eine günstige Wechselklamotte und ein Stück Kuchen sind da schnell gefunden. Die Flohmärkte beginnen jeweils um 10 Uhr und enden um 14Uhr. Hier sind die Details:

Kinder Flohmarkt am Iserbrooker Weg – Am 6. Mai

„Rund ums Kind“ ist das Thema des Flohmarkts an der Kita Iserbrooker Weg.

Adresse: Iserbooker Weg 5, die S-Bahnhaltestelle Iserbook liegt nur ein paar Geh-Minuten entfernt.

Schela Flohmarkt – Am 6. Mai

Der Schela Flohmarkt an der Grundschule Schela bietet außer den Ständen auch Kaffee, Kuchen und Kinderspaß.

Adresse: Schenefelder Landstraße 206, die Bushaltestelle der Linien 1 und 285 liegen praktisch vor der Tür.

Familienflohmarkt am Kinderhaus Iserbrook-Sülldorf – Am 7. Mai

Am Kinderhaus Iserbrook-Sülldorf lockt ein weiterer Familienflohmarkt. Hier gibt es ein XXL-Kuchenbuffet an dem günstig geschlemmt werden kann. Verkauft werden auch hier Kindersachen, Kleidung, Spielzeug, Bücher und Vieles mehr.

Adresse: Schenefelder Holt 85d, direkt nebenan ist ein Spielplatz.