Happy Halloween: Gruselspaß in Pinneberg

Wenn sich der Drosteiplatz in Nebel hüllt und kleine Geister durch die Innenstadt spuken, ist wieder Halloween in Pinneberg. Das Stadtmarketing organisiert das beliebte Familienevent bereits zum fünften Mal. Am Sonntag, 2. November, verwandelt sich das Stadtzentrum in eine bunte Mischung aus Kürbissen, Kostümen und guter Laune.

Für Kinder gibt es zahlreiche Mitmachaktionen: Vom Karussellfahren über Entenangeln und Dosenwerfen bis hin zur Mini-Kalla-Gruselstadt im Baumhain ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch das Gruselkürbisschnitzen, Kinderschminken und Laternenbasteln stehen wieder auf dem Programm. Alle Aktionen sind kostenfrei und laden dazu ein, kreativ zu werden und Halloween spielerisch zu erleben.

Ein besonderes Highlight ist zudem die Stadtrallye „Gespenstersuche“. Mehr als 50 kleine Geister verstecken sich in den Schaufenstern der Innenstadt. Wer auf einer Teilnehmerkarte mindestens die Hälfte der Figuren findet, kann einen von fünf Pinneberg-Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro gewinnen. Vollständig ausgefüllte Karten nehmen zusätzlich an der Verlosung eines Hauptpreises im Wert von 100 Euro teil. Die Teilnehmerkarten liegen in den teilnehmenden Geschäften aus.

Auch der Handel beteiligt sich am Geschehen: Beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr laden die Geschäfte der Innenstadt zum Bummeln und Stöbern ein. Auf dem Drosteiplatz sorgen gastronomische Angebote mit Grillwurst, Crêpes, Süßigkeiten sowie kalten und heißen Getränken für das leibliche Wohl. So entsteht eine lebendige Mischung aus Familienfest, Einkaufsbummel und Halloween-Stimmung.