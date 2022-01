Impfen am Aktionstag der Elbkinder Grundschule

Der Elternrat der Elbkinder Grundschule im Grotefendweg 20 lädt am Sonntag, 23. Januar 2022, zum Impfen ein. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. Der Impfaktionstag findet von 9:00 bis 17:30 Uhr statt und ist kostenlos.

Der richtige Impfstoff

Als Impfstoff wird ausschließlich Comirnaty® von BioNTech/Pfizer in der altersgemäß zugelassenen Formulierung (Kinderimpfstoff) verimpft. Ihr Kind erhält damit die vorgeschriebene Dosis von 10 Mikrogramm. Das entspricht einem Drittel der Dosis für Erwachsene. Die medizinische Leitung der Aktion liegt beim Hamburger Kinderarzt Dr. Hilmar Uhlig. Er äußert sich wie folgt zum Aktionstag: „Eine Infektion mit dem Corona-Virus verläuft zwar vor allem bei jungen Kindern meist leicht, doch es gibt auch schwerere Krankheitsverläufe. Deswegen ist der Nutzen einer Impfung höher als das Risiko.“

Dem Elternrat der Elbkinder Grundschule ist es wichtig, ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen. „Für die Kinder unserer Schule ist es sicherlich toll, sich in vertrauter Umgebung impfen lassen zu können. Aber auch alle anderen Familien aus dem Umkreis sind herzlich eingeladen, zu uns zu kommen“, betonen die Mitglieder des Organisationskomitees. Am Wochenende sei es für viele Familien einfacher, einen Impftermin einzurichten. „Sollte es zu Wartezeiten kommen, können die Kinder auf dem Schulhof spielen“, so die Organisatoren weiter.

Benötigte Dokumente

Um ihr Kind impfen zu lassen, benötigen Sie vor Ort folgende Dokumente:

– Kinderausweis oder Geburtsurkunde

– Impfpass des Kindes

– Personalausweis oder Reisepass des begleitenden Elternteils/Sorgeberechtigten

– Ausgefüllte Unterlagen: Aufklärungsblatt, Anamnese, Einwilligungserklärung

Zur besseren Organisation bittet die Schule um eine Anmeldung auf der Internetseite des Elternrats (www.elternrat-elbkinder-gs.de).

Ein zweiter Impftermin findet am Sonntag, 20. Februar, in der Elbkinder Grundschule statt.

Weitere Informationen zur Kinderimpfung finden Sie hier: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/fragen-und-antworten-zur-kinderimpfung.html