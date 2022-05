Kinder- und Jugendlabor in Wedel öffnet

Das Möller Technicon hat sich nach zweijähriger Zwangspause im April zurückgemeldet. Das Technikmuseum hat mit seinen „Kinderlabors“ und der digitale Variante für junge Leute, das „Jugendlabor“, gleich starken Zuspruch gefunden. Bereits an diesem Wochenende finden die nächsten Termine statt und es gibt noch freie Plätze:

Kinderlabor im Mai

Das Kinderlabor bringt in einem vierstündigen Workshop Grundlagen der Naturwissenschaft näher. Thema ist diesmal das „Wechsel-Blinklicht“. Beim Workshop werden Widerstände, Kondensatoren und Transistoren zu einer Schaltung miteinander verdrahtet. Dabei wird Folgendes untersucht: „Ein blinkendes Licht, ohne dass wir den Schalter betätigen? Wie geht das? Wir untersuchen, wie sich verschiedene elektronische Bauteile wie Kondensatoren, Widerstand und Transistoren verhalten und kommen so dahinter, warum die Lampe ‚ganz von selbst‘ mal Strom bekommt und mal nicht”. So wird die Funktion der elektronischen Bauteile auch erklärt.

Dieser Workshop ist auch etwas für Lötfans. Darum wird zunächst der mit Lötkolben und Lötzinn geübt, damit am Ende alle kleinen Elemente fest an ihrem Platz sitzen und die kleine Birne blinkt. Das selbst erstellte Gerät darf stolz mit nach Hause genommen und erläutert werden.

Informationen zum Kinderlabor

Labortag mit Museumspädagogin Ulrike Mayer-Küster im Technicon-

Kinderlabor (ab 8 Jahre)

Sonnabend, 7. Mai 2022, 14 – 18 Uhr

Anmeldung technicon-stadtmuseum@wedel.de

25,- € Kostenbeitrag incl. Pausensnack, Getränk sowie Material zum

Mitnehmen

Zugang über den Werkseingang des ehemaligen „Möller-Geländes"

Rosengarten 10, von der B431 aus.

Jugendlabor im Mai

Jugendliche können in dieser Kursreihe die Zusammenhänge von digitalen Steuerungen, Programmierung und Elektronik-Komponenten kennenlernen. In einer gestrafften Einführung wird die Systematik eines Computers erläutert und die Funktionen elektronischer Bauteile erklärt. Der Mikrocontroller Arduino, Bauteile und Laptops stehen bereit. Das Programmieren wird experimentell

kennengelernt, indem eigene Befehle eingegeben werden, die umgehend Sensoren auslesen oder elektronische Bauteile ansteuern. Das Ergebnis ist sofort erkennbar und über „Versuch und Irrtum“ wird schnell gelernt.

Auch in der neuen Kurs-Staffel gibt es viel in der Programmierung und Computertechnik zu entdecken. Spannende Projekte und Ideen warten darauf, umgesetzt zu werden. Kursleiter Felix studiert Data Science & Artificial Intelligence an der Fachhochschule Wedel und ist außerdem bereits als Softwareentwickler beruflich

tätig.

Informationen zum Jugendlabor

Für den nächsten Workshop stehen noch freie Plätze zur Verfügung.

Informatiker Felix Sunke wird für den Mikrocontroller Arduino weitere

Bauteile und Aufgaben in die Programmierung einbinden.

Technicon-Jugendlabor (ab 12 Jahre),

Sonnabend, der 21. Mai 2022, 13 – 18 Uhr

Anmeldung: technicon-stadtmuseum@wedel.de

Zugang über den Werkseingang des ehemaligen „Möller-Geländes“

Rosengarten 10, von der B431 aus.

25,- € Kostenbeitrag incl. Pausensnack und Getränk

Falls die Jugendlichen weitere Experimente selber zu Hause durchführen möchten, erhalten sie vom Technicon einen Bausatz gegen Pfand. Dieses Pfandgeld wird in den folgenden Teilnahmen anteilig verrechnet.

Hygienehinweise

Hinweis: Für beide Jugend-Veranstaltungen gelten allerdings erweiterte Corona-Schutzmaßnahmen, um bei dieser neuen Gruppierung junger Leute- aber auch beim Personal- Ansteckungen zu vermeiden. In Kurzform heißt das: „Maske und Abstand“. Außerdem ist ein aktueller Testnachweis mitzubringen.