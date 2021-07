Kinderbadeferien an der Nordsee für Geringverdiener – Noch Plätze frei

Die Deutsche Hilfsgemeinschaft (DHG) ist ein Verein der freien Wohlfahrtspflege. Zu den Angeboten des Vereins zählen in jedem Jahr auch Ferienangebote für Kinder aus einkommensschwachen Familien. In diesem Jahr bietet die DHG einen Badespaß an der Nordsee an, der noch bis zum 4. August stattfindet. Es sind noch Plätze frei. Das Angebot ist für 8 bis 12 jährige Kinder bestimmt. Die Kosten für die 1-2 wöchigen Reisen gehen für Geringverdiener und ALG II-Empfänger bereits bei 30 Euro los.

Weitere Informationen, wie das Merkblatt zur Bemessungsgrenze der BASFI (Sozialbehörde), finden Sie auf der Website des Vereins. Über das Merkblatt können Sie herausfinden, wie hoch Ihr Eigenanteil an der Reise wäre.

Anmeldungen und weitere Informationen: 040 – 250 66 20

www.deutsche-hilfsgemeinschaft.de