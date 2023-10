Der Kinderkleider- und -Spielzeugmarkt der Evangelischen Familienbildungsstätte in Blankenese (FBS) öffnet an diesem Samstag seine Stände. Die Besucherinnen und Besucher können sich dann wieder fröhlich durch das bunte Sortiment suchen. Bei gutem Wetter soll der Markt unter freiem Himmel stattfinden. Aber auch bei schlechtem Wetter geht das Markttreiben weiter, denn dann zieht die Veranstaltung in die Räume der nahegelegenen FBS.

Das Café der FBS verwöhnt, wie es sich bei einem Flohmarkt gehört, mit Kaffee und Kuchen.

Weitere Informationen zum Kinderkleider und -Spielzeugmarkt

Samstag, 7. Oktober

10 bis 13 Uhr

Mühlenberger Weg 60 (Blankenese)

Die Anreise ohne Auto wird empfohlen.

Die Evangelische Familienbildung Blankenese

Die Evangelische Familienbildung in Blankenese (FBS) ist eine Einrichtung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein. Die Arbeit der FBS dreht sich in erster Linie um die Entwicklung und das Wohlergehen von Kindern. Diese Arbeit setzt sich aus den vier Bausteinen Bildung, Begegnung, Begleitung und Beratung zusammen. In diesem Rahmen gibt die FBS Kurse und führt Projekte durch, bei denen es um das gesamte Thema Familie geht. Dazu gehören unter anderem die Angebote „Leben mit dem Baby“, „Müttergesundheit“ sowie „Alltag und Beruf“.