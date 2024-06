Wie soll der Kinderspielplatz Rüsternkamp aussehen?

Er ist ein wenig in die Jahre gekommen – und genau deswegen soll der Kinderspielplatz Rüsternkamp nun umgestaltet werden. An der Ideenfindung will das Bezirksamt die Nachbarschaft beteiligen.

Er ist etwas in die Jahre gekommen, der Kinderspielplatz Rüsternkamp. Wie es zukünftig aussehen soll, können die Anwohnenden mitbestimmen. // Foto: Bezirksamt Altona