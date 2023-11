Der nächste Kinderturnsonntag beim RSV steht unter dem Motto „Zirkuskind“. Entsprechend gibt es einen bunten Turnhallen-Zirkus. Nach einem gemeinsamen Beginn dürfen sich die Kinder im Alter von 1 bis 7 Jahren auf und mit verschiedenen Sportgeräten in den Vereins-Hallen austoben. In der oberen Gymnastikhalle wird alles auf die kleineren Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren abgestimmt sein. Den älteren Kindern von 4 bis 7 Jahren steht in der größeren Halle eine altersgerechte Gerätelandschaft mit „mehr Anspruch“ zur Verfügung.

Anmeldung erforderlich

Damit alle genug Platz haben, wird es zwei Zeitfenster geben, für die man sich ab sofort online anmelden kann. Die Übungsleiterinnen des Vereins aus dem Kinderturnen werden die Kinder bei allen Übungen begleiten. Für das „leibliche Wohl“ wird ebenfalls gesorgt, so der Verein. Also Manege frei.

Weitere Informationen zum Kinderturnsonntag

Mo., 12. November

Entweder von 10 bis 11.30 Uhr oder von 11.30 bis 13 Uhr

Gymnastikhalle Marschweg 75 / Am Lilienberg

Online-Anmeldung und Informationen: Kinderturnsonntag | Rissener Sportverein (rissenersv.de)

Telefonische Rückfragen unter: 040 / 81 27 46