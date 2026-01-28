Klövensteen: Wildgehege und Spielplatz wieder geöffnet

Nach starken Schneefällen zu Jahresbeginn war das Wildgehege Klövensteen Anfang Januar aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen worden. Das Bezirksamt Altona hatte am 5. Januar entschieden, die Anlage sowie den benachbarten Spielplatz für den Publikumsverkehr zu sperren. Grund dafür war die erhöhte Gefahr durch Ast- und Kronenbrüche infolge der erheblichen Schneelast auf den Bäumen.

Auch nach dem Einsetzen des Tauwetters blieb die Situation kritisch. Denn die Schneemassen hatten in zahlreichen Bäumen, insbesondere in Kiefern, schwere Schäden verursacht. Teilweise waren komplette Baumkronen abgebrochen. Zudem hingen Starkäste in den Bäumen und drohten unkontrolliert herabzufallen.

In den vergangenen Wochen bemühten sich die Forstmitarbeiter intensiv um die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit. Sie entfernten abgebrochene Kronen und gefährliche Äste. Insgesamt bearbeiteten sie zwischen 100 und 120 Bäume im Bereich des Wildgeheges und der angrenzenden Wege. Denn viele wiesen große Schäden auf.

Mit Abschluss dieser umfangreichen Sicherungsmaßnahmen kann das Wildgehege Klövensteen nun wieder für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Ab heute, 28. Januar, ist die Anlage wieder mittwochs bis sonntags von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet. Auch der angrenzende Spielplatz steht Besucherinnen und Besuchern wieder zur Verfügung.