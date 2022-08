Letzte Chance auf „Sommerspaß“ am Kiekeberg

Nur noch bis Sonntag, dem 21. August, bietet das Freilichtmuseum am Kiekeberg täglich, auch montags, ein offenes Mitmachprogramm für Kinder ab vier Jahren. Von 10 bis 17 Uhr entdecken Familien die Themen „Tiere“ und „Spiele spielen“ auf dem Land. Das Museum ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für Besucher unter 18 Jahren frei. Für Erwachsene beträgt der Eintritt 9 Euro. Für einzelne Aktionen fallen Materialkosten an. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Im Museum, wo Milch und Honig fließen

In der Woche 8. bis 14. August lernen Kinder an jedem Tag eine andere alte Tierrasse im Museum kennen, darunter Bienen, Gänse, Hühner, Rinder und Schafe. In den alten Höfen, Ställen und Weiden sehen Familien das frühere Zusammenleben von Mensch und Tier. Kinder stellen Lippenpflege und Tücher mit Bienenwachs her, sie kochen mit Hühnereiern und stampfen Kuhmilch zu Butter.

„Spielen“ früher und heute

Die letzte „Sommerspaß“-Woche, 15. bis 21. August, widmet sich ganz dem „Spielen“ früher und heute: Kinder stellen Murmeln her und bauen eine Murmelbahn. Sie drehen Seile zum Springen und probieren auf Stelzen zu laufen. Auch Knobel- und Bewegungsspiele gehören zum Programm.

Informationen

Informationen zum Sommerspaß gibt es unter www.kiekeberg-museum.de/sommerspass und telefonisch unter (0 40) 79 01 76-0.