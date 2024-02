Marionettentheater im Jenisch Haus: Wind in den Weiden

„Wind in den Weiden“ ist ein Roadmovie nach Motiven aus Kanneth Grahames gleichnamigem Roman. Das Stück bietet lustiges und spannendes Marionettentheater mit all den wunderbaren Charakteren aus Grahames Tierwelt. Da ist die etwas zwanghafte Kröte, der starke Dachs, das fiese Wiesel, der besorgte Otter, die liebenswerten Ratte und viele weitere Charaktere. Mit ihren doch so menschlichen Eigenschaften rauschen sie durch eine farbenprächtige, blühende Natur. Zum Leben erwecken Sie Thomas Zürn und Diana Skoda, die schon mehrfach im Jenisch Haus auftraten. Dabei halten sie alle Fäden des klassischen Marionettentheaters meisterhaft in ihren Händen.

Zum Inhalt des Stücks

„Oh, wie schön, die Sonne scheint! Und dieser Wind! Das ist ja viel besser als unter der Erde! Endlich ist Schluß mit der Einsamkeit!“, sagt Herr Maulwurf, von allen liebevoll nur Mauli genannt. Er beschließt an einem schönen Sommertag dem Leben unter der Erde den Rücken zu kehren und sich auf den Weg zu machen, um seinen Freund die Ratte zu besuchen. Doch der Weg ist weit und voller Abenteuer. Als Mauli Rattis Höhle am Fluß erreicht, ist es schon mitten in der Nacht. Als die beiden dann erfahren, dass Portley, der Sohn des Otters, vermisst wird, beschließen sie eine nächtliche Flussfahrt, um den kleinen Otter zu suchen.

Bei einer uralten Weide hören sie eine geheimnisvolle Flötenmelodie und das Abenteuer nimmt seinen Lauf …

Weitere Informationen zum Marionettentheater

Vorstellungen finden noch bis zum 17. März statt.

Alle Termine finden Sie hier: Marionettentheater – SHMH

Kartenvorverkauf und Reservierung bitte direkt über Herrn Zürn:

Telefon: 0175-3824929

Email: t.zuern(at)marionetten-spieler.de

Jenisch Haus

Baron-Voght-Straße 50

22609 Hamburg

Spiel/Ausstattung: Thomas Zürn, Diana Skoda

Komposition: Christine K. Brückner

Live-Musikbegleitung: Christine K. Brückner (Akkordion), Dorothea Geiger (Violine), Mareike Beinert (Flöte)

Spieldauer: 60 Min.

Spielform: Guckkasten

Altersempfehlung: Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren