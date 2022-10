Mit dem Ferienpass zum Ferienspaß

Ob Hamburger Schmuddelwetter oder goldener Herbst, mit dem Ferienpass gibt es Spaß bei jedem Wetter! Jan und Jette, die beiden Ferienpass-Maskottchen, freuen sich auf viel Ferienspaß. Aktuell gibt es über 300 Veranstaltungen – und täglich kommen online neue Angebote hinzu.

Keine Langeweile in den Ferien

Die angebotenen Aktivitäten sind so vielfältig wie die Interessen der Kinder und Jugendlichen: Ob Kultur, Musik und Theater, Natur und Umwelt, Spiel, Sport und Abenteuer, Technik und Experimente – alle kommen auf ihre Kosten.

Die Angebote gibt es ausschließlich online. Um drauf aufmerksam zu machen, werden rechtzeitig vor den Ferien in allen Hamburger Schulen Flyer verteilt. Auf diesen befindet sich auch das Ferienpass-Kärtchen, das ausgefüllt und vorgezeigt werden muss. Sollte Ihr Kind noch keinen bekommen haben, können Sie das Kärtchen auf der Webseite runterladen.

Die Ferienpass-Flyer gibt es zudem auf der Seite jiz.de auf Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Ukrainisch als Download. Die Ferienpass-Angebote sind allerdings in der Regel auf Deutsch.

Vielfältiges Angebot

Lust auf eine Stadtsafari? Für Familien, die neu in Hamburg sind, bietet sich der Entdecker-Ferienpass an. Wer Hamburg schon wie seine Westentasche kennt, kann bei der Klima-Rallye spannende Fakten lernen oder bei der Stadtsafari checken, ob er die Stadt wirklich so gut kennt.

Die Webseite gibt eine gute Übersicht. Ob es eine Reise sein soll oder nur ein Ausflug, ob die Kinder Lust auf Sport oder Natur, Kunst oder Technik haben – dank der verschiedenen Filterfunktionen finden Sie direkt das passende Angebot.

Über den Ferienpass

Seit 1969 bietet der kostenlose Hamburger Ferienpass Schülerinnen und Schülern zwischen fünf und 19 Jahren, die ihre Ferien in Hamburg verbringen, jede Menge Ferienspaß. Es gibt aber auch Angebote für jüngere Kinder und die ganze Familie. Manche Angebote sind nur für Kinder und Jugendliche, die in Hamburg zur Schule gehen, andere nicht. Die Bedingungen legen die jeweiligen Veranstalter fest. Außerdem wurden mit der Rubrik „Ferien- und Erholungsangebote“ auch Reisen in den Ferienpass integriert.

Der Ferienpass kann unabhängig vom Einkommen der Eltern genutzt werden. Viele Angebote sind kostenlos. Kostenpflichtige Veranstaltungen sind oftmals bei Vorlage des Ferienpasses ermäßigt. Viele Veranstalter bieten zudem Ermäßigungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes, für Bezieher von ALG I oder ALG II an.

Die meisten Veranstaltungen sind in Hamburg, denn auch in der Stadt, in der die Kinder und Jugendlichen leben, gibt es viel zu entdecken. Manche Angebote sind außerhalb, so dass die ganze Familie zusammen einen tollen Ausflug machen kann.