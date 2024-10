Origami-Basteln in der Bücherhalle

In der Bücherhalle in Blankenese herrscht buntes Blätterrascheln. Denn hier werden herbstliche Papierfiguren gebastelt. Außerdem sind alle Kinder zum Geschichtenlesen und gemeinsamen Singen eingeladen. Natürlich darf man auch nur zuhören. Ein Glanzlicht ist das Falten bunter Origamifiguren. Unter sorgsamer Anleitung lernen die Kids so manchen Trick, der das Papier zum Leben erweckt.

Alles Wichtige auf einen Blick

Das herbstliche Basteln gibt es noch an drei Terminen: am 29.10., 5.11. und 19.11., jeweils von 15 bis 17 Uhr. Das Bastelmaterial stellt die Bücherhalle. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenlos.