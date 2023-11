Theater Schenefeld führt Schneewittchen auf

Das Theater Schenefeld zeigt vom 2. bis 10. Dezember das Weihnachtsmärchen „Schneewittchen“ nach den Brüdern Grimm. Freuen Sie sich auf ein lustiges Familienstück von Cornelius Henne, mit Musik und Liedern von Michael Reffi. Das Stück ist ab vier Jahren geeignet.

Die Geschichte von Schneewittchen

Schneewittchens Stiefmutter, die böse Königin, möchte die Schönste im ganzen Land sein. Doch ihr magischer Spiegel nennt Schneewittchen noch schöner als sie. Also muss Schneewittchen „aus dem Weg geräumt werden“ – der auf sie angesetzte Jäger warnt sie jedoch und sie kann zu den sieben Zwergen flüchten, die sie herzlich in ihrem Lager aufnehmen. Nun muss die böse Königin selber zur Tat schreiten, aber all ihre Versuche, Schneewittchen mit einem Korsett oder einem vergifteten Kamm zu töten, misslingen. Doch wer vermutet schon, dass das Gift in einem Apfel versteckt ist …

Weitere Informationen

Der Eintritt beträgt 8 Euro.

Informationen zu Tickets und Spielzeiten erhalten Sie auf der Website des Theaters sowie telefonisch unter 0 41 01 / 60 61 41.

Dauer circa 70 Minuten ohne Pause.

Adresse:

FORUM Schenefeld (Schulzentrum)

Achter de Weiden 30

www.theater-schenefeld.de