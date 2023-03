Schuleingangsuntersuchungen – nicht mehr in Blankenese

In Altona finden Schuleingangsuntersuchungen künftig nur noch an einem zentralen Ort statt. Aufgrund geringer Nachfrage wird der Außenstandort in Blankenese zum 31. März geschlossen. Das dortige Angebot wird im Gesundheitsamt Altona fortgeführt.

Was sind Schuleingangsuntersuchungen?

Hinter dem sperrigen Wort verbirgt sich eine Pflicht-Untersuchung für Kinder. Der Schulärztliche Dienst beurteilt Gesundheit und Entwicklungsstand des Kindes mit Blick auf die bevorstehende Einschulung. Ziel ist es, gesundheitliche Störungen zu erkennen, Eltern zu beraten und eventuell notwendige Behandlungen und Fördermaßnahmen einzuleiten.

Die Untersuchung beinhaltet verschiedene Punkte. Das Messen von Größe und Gewicht gehört ebenso dazu wie ein Seh- und Hörtest und die Untersuchung der körperlichen, motorischen und sprachlichen Entwicklung. Auf Wunsch können Eltern ihre Kinder bei der Gelegenheit auch impfen lassen. Eltern, deren Kinder die Untersuchung brauchen, bekommen eine Einladung. Die Untersuchung an sich dauert ungefähr 90 Minuten.

Nach 20 Jahren ist Schluss

Die Außenstelle in Blankenese bestand seit mehr als 20 Jahren. Im vergangenen Jahr wurden dort lediglich noch 156 Schuleingangsuntersuchungen durchgeführt. Im zentralen Standort des Gesundheitsamtes waren es im gleichen Zeitraum 1782 Untersuchungen.