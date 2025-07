Stein auf Stein: Arbeiten im Lego Discovery Centre

Endlich ist es eröffnet: das Lego Discovery Centre in Hamburg! Aber schon lange, bevor es im Westfield seine Türen öffnete, wurde hier gebaut, geplant und gewerkelt. Unter anderem von Robert Püschel. Der Master Model Builder hat einen einzigartigen Job und erzählt uns, was ihn so besonders macht:

„Ich bin Master Model Builder – nie hätte ich gedacht, dass es so einen perfekten Arbeitsplatz für mich gibt. Bisher bestand der Großteil des Alltags aus Planen und Bauen der verschiedenen Lego Welten. Das ändert sich mit der Eröffnung des Lego Discovery Centres. Ich freue mich total darauf, in den stündlichen Workshops mit den Kindern alle Überlegungen und Pläne endlich umzusetzen. Ansonsten bin ich als Ansprechpartner auf der Fläche unterwegs und helfe beim Bauen und Experimentieren.“

Lego Discovery Centre: eine Welt für Kinder

Auf kleinen Tischen stehen Schatztruhen aus Legosteinen. „Die zu entwickeln hat echt Spaß gemacht“, sagt Robert Püschel. Die Truhen sind gefüllt mit weiteren Steinchen. Mit ihnen werden drehende Leuchttürme und Schatzinseln gebaut, unter der Anleitung vom Master Model Builder. Jede Stunde gibt es einen Workshop, vorherige Anmeldung nicht nötig. „Darauf freu ich mich am meisten. Wir haben die Workshops mit der Creative Crew – unserem Experten-Kinder-Team – geplant und getestet, aber wie es dann in der Realität läuft, wird bestimmt noch mal anders und aufregend“, sagt er.

Er ist seit eineinhalb Jahren als Master Model Builder im Lego Discovery Centre. Beim offiziellen Wettbewerb um den Job war Robert Püschel nicht dabei, „mit gutem Grund, da hab ich geheiratet“, sagt er lachend. Er bekam trotzdem noch seine Chance. „Es ist einfach eine perfekte Kombination für meine Fähigkeiten, Wünsche und Träume“, sagt er. „Lego begleitet mich schon mein ganzes Leben, als Kind natürlich, aber auch danach.“

Während seines Industriedesign-Studiums hat er sich auf Spiel- und Lerndesign spezialisiert. „Schon da hab ich Modelle aus Lego gebaut und mit Kindern zusammengearbeitet. Unter anderem hab ich da einen Indoorspielplatz designt.“ So einen gibt es jetzt als Action Zone im Lego Discovery Centre.

Sein liebster Bereich im Lego Centre? „Das ist schwierig. Bei der Mini World war Hamburg schon cool, die Steine für die Elphi wurden extra angefertigt, damit es detailgetreu ist – und jede Minifigur hat eine Geschichte, erzählt eine Story. Aber in anderen Bereichen konnte ich mich kreativ komplett austoben, das hat einfach Spaß gemacht.“

Das sollen die Kinder auch können. „Hier gibt es keine Grenzen, man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich hoffe, dabei kann ich die Kinder unterstützen, sie zum Lächeln und Staunen bringen.“

Wer sich jetzt denkt „Das wäre mein Traumjob!“ – aktuell wird ein Master Model Builder Assistant gesucht.